Colapso de incompetencias sin solución

Los modos de vida actuales hacen que las necesidades domésticas y colectivas dependan en su inmensa mayoría de los servicios públicos. Por eso cuando éstos no pueden responder, sobre todo si se trata de cuestiones básicas, el drama se vuelve instantáneo. Es entonces cuando el ciudadano toma conciencia de que las administraciones no tienen taller de reparación. No han previsto que todo artilugio es susceptible de estropearse, resultar insuficiente o fallar.

El Port de Pollença, ducho en problemas con aguas fecales, se ha visto obligado a recibir la primera gran oleada de calor del verano con el grifo en seco. El sábado pasado se averió la conducción desde la desalinizadora de Alcúdia y el Govern todavía busca piezas de repuesto en la península. Las inyecciones desde los pozos municipales son poco más que simbólicas porque la demanda es muy alta. Entre tanta tubería mal atendida crece la controversia sobre la falta de alternativas eficaces, las recientes reparaciones que se muestran chapuceras y la inoportunidad o conveniencia de la desalinizadora del norte. Es el colapso de dos grandes impotencias encontradas, las de los vecinos que llevan sin agua desde el sábado y son candidatos a estarlo una semana más y la de las administraciones, autonómica y municipal, nada previsoras y poco realistas, que solo son capaces de dar respuesta adecuada cuando la máquina está engrasada y funciona bien.