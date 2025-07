Una canción pone banda sonora a efectos de la masificación turística en Sóller

La masificación turística que sufre Sóller tiene ya banda sonora. Si hace unas semanas nacía Sollerland de la mano de la inteligencia artificial (IA) que mostraba el municipio en imágenes de un municipio saturado, ahora la crítica a la masificación aflora a través de una canción.

Con un tono irónico pero crítico, la pieza compartida a través de redes sociales recoge en forma de canción las consecuencias del turismo desbocado sobre la vida cotidiana de Sóller. La obra, que se presenta en formato audiovisual, combina música y letra para poner de manifiesto los impactos de un modelo turístico que muchos consideran insostenible.

A través de versos claros y desgarradores, el autor denuncia la saturación de calles, el colapso de los servicios básicos y la pérdida de calidad de vida para los residentes. La canción pretende ser un altavoz del creciente malestar de una parte de la ciudadanía sollerica, que reclama medidas efectivas para poner freno a la presión turística.

Con la música como herramienta de protesta, el autor de la canción, se que hace denominar Guillemwil, ha utilizado la IA para hacer hincapié en los principales problemas que tienen los sollerics con la masificación: incremento del precio de la vivienda y los alquileres, impuestos caros, playas sucias y repletas, falta de aparcamiento, atascos o buses saturados. La canción abunda en el lema “Tot està ple, tot està car” y que “Sóller ja no és per a nosaltres”. Hace un alegato a “resistir” y a “cantar para no llorar”. La canción lleva por título “Ai Sóller, què t’han fet!”

El vídeo, que circula por redes sociales, ha generado ya comentarios y reacciones.