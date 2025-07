Indignación vecinal en Can Picafort por el vertido de aguas residuales: “El olor era insoportable”

Los vecinos de Can Picafort han mostrado su indignación por el vertido de aguas residuales en las calles Arxiduc Lluís Salvador, Mossèn Llorenç Riber y Dunes, vías que desembocan directamente en la playa. La situación, que se produce en plena temporada turística, ha generado un gran malestar entre residentes y visitantes que deben convivir con las molestias que provoca dicho vertido. Los hechos sucedieron el domingo por la tarde. El alcalde de Santa Margalida, Martí Torres, ha explicado que sobre las tres de la tarde recibieron un aviso telefónico alertando de que salían aguas residuales en el pozo de bloqueo de un hotel y también en la calle Mossen Llorenç Vanrell. El operario de guardia acudió a revisarlo y confirmó un atasco en la tubería general del Paseo Colon entre las calles Arxiduc Lluis Salvador y Costa i Llobera.

FOTOS | El vertido de Can Picafort, en imágenes / T.C.

Por ello, avisó a la empresa de camiones cisterna cuyos operarios empezaron trabajar sobre las cuatro de la tarde. Los trabajos se prolongaron hasta las 19 horas. Según han explicado desde el Ayuntamiento, lo que se encontró fue una gran cantidad de grasa. Vecinos de la zona se han puesto en contacto con este diario para expresar sus quejas. "Teníamos que esquivar aguas fecales para llegar a la playa", señalaron a la vez que lamentaron la imagen que se proyecta a los turistas: “Los hoteles están llenos, la gente está en las terrazas comiendo y, a pocos metros, flotan restos fecales por la calle”. De hecho, es una escena poco agradable en plena temporada turística. Precisamente, este lunes tanto comerciantes como residentes han reconocido que sobre las ocho de la tarde el olor era “insoportable”. También han destacado que es la segunda vez que ocurre en poco tiempo, así reprocharon a las autoridades municipales que Can Picafort no debería tener estas deficiencias. De hecho, no han dudado en compararse con las otras zonas turísticas como Alcúdia o Pollença. “Can Picafort es un municipio turístico y no se puede permitir que ocurran estas cosas”, ha señalado otro de los vecinos.

De hecho, tanto residentes como hoteleros y restauradores coincidieron, antes de conocer la versión municipal, en que la causa más probable fuera un atasco en la red de saneamiento municipal. De hecho, recordaron que la semana pasada ya fue necesaria la intervención de una empresa especializada para desatascar las tuberías en esa misma zona.

Obras de mejora

Cabe recordar que hace apenas dos semanas se inauguraron oficialmente las obras de mejora llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Santa Margalida en el Passeig Colón y en las Avingudes del Golf y d’Anglesos. Precisamente, los vecinos reclaman una respuesta a las autoridades municipales para evitar nuevos vertidos en pleno julio.