Posponen al 14 de noviembre el juicio al secretario y al aparejador de Escorca por prevaricación urbanística

La Audiencia de Palma ha señalado para el próximo 14 de noviembre el juicio contra el entonces secretario del ayuntamiento de Escorca, Juan Marqués Company, y el aparejador municipal, Juan Palou Cantallops, por presunta prevaricación urbanística por haber avalado dos proyectos municipales en la urbanización de es Guix en 2016, pese a que estos terrenos habían sido clasificados por el Consell como rústicos y estaban protegidos.

Ambos encausados han comparecido esta mañana ante el tribunal de la Sección Primera y no han alcanzado ningún acuerdo con la fiscalía durante la vista previa celebrada, que ha sido muy breve. Al no reconocer los hechos que se les imputan y no conformarse con las penas propuestas, han decidido ir a juicio. Por ello, la Sala ha pospuesto la vista oral para finales de este año, en concreto, para el 14 de noviembre.

El ministerio público solicita para el arquitecto técnico municipal una condena de cuatro años de prisión, dos años de multa con una cuota diaria de doce euros y su inhabilitación para empleo o cargo público por tiempo de quince años por un delito continuado de prevaricación urbanística.

Mientras, la fiscal reclama para el entonces secretario del Ayuntamiento una pena de tres años y medio de cárcel, una multa de veinte meses a razón de doce euros diarios y su inhabilitación para empleo o cargo público durante diez años por un delito de prevaricación urbanística.

Según se desprende del escrito de acusación del ministerio público, el secretario municipal, en el ejercicio de sus funciones, emitió en octubre de 2016 un informe acreditativo de la adaptación de la obra solicitada al planeamiento urbanístico vigente en el que certificó la legalidad de dos proyectos urbanísticos poniendo de manifiesto que se ajustaban al planeamiento urbanístico municipal y a la normativa urbanística aplicable en Baleares.

Se trataba de un proyecto de reforma y modernización del alumbrado público de la urbanización de es Guix, en Escorca, y de otro proyecto de mejora del tramo de la ruta GR-222 Artà- Lluc, entre la carretera Ma-2130 y el santuario de Lluc.

Proyectos incompatibles

La fiscalía sostiene que el funcionario municipal sabía que ambos proyectos municipales resultaban incompatibles con el régimen urbanístico y territorial de los terrenos sobre los que recaían al haber sido clasificados como suelo rústico con la categoría de especial protección ARIP-B (Área Rural de Interés Paisajístico y Boscoso), conforme a un acuerdo del pleno del Consell de Mallorca de fecha 3 de junio de 2010, y, por tanto, no eran subvencionables.

De igual forma, el aparejador municipal está acusado de emitir dos informes técnicos municipales favorables a cada uno de los dos proyectos, tanto el de la iluminación como el del vial de la ruta GR-222, pese a conocer que ambos eran incompatibles con la normativa actual al tratarse de terrenos en suelo rústico con la categoría de especial protección, según la versión de la acusación pública. En estos documentos, de principios de febrero de 2019, el técnico municipal hizo constar que los dos proyectos no modificaban los parámetros urbanísticos existentes y resultaban conformes a la normativa urbanística.

Años después, una sentencia de diciembre de 2022 declaró como “contrario a derecho” un acuerdo del pleno del ayuntamiento de Escorca de 2016 mediante el que se aprobaron ambos proyectos, después de estimar un recurso del Consell de Mallorca contra la desestimación de una solicitud formulada a Escorca para que revisara de oficio el citado acuerdo municipal. El caso cuenta con varias resoluciones judiciales en otras jurisdicciones.