Antoni Janer Torrens: «Las redes sociales son hoy la gran amenaza de la democracia»

Gabriel Le Senne, sin querer, le dio una idea magnífica para ilustrar la portada de su libro.

Es una foto muy ilustrativa porque representa el espíritu del libro. Es la imagen de Aurora Picornell rota por Le Senne, en un gesto lleno de odio hacia la memoria histórica, un odio relacionado con esta amnesia que explico en el libro.

¿Qué quiere contar?

Explico que la amnesia fue impuesta por el ‘boom’ turístico y después la mal nombrada transición, la ley de amnistía, que en realidad fue una ley de amnesia y una ley de impunidad porque el objetivo era sacar a activistas antifranquistas de la cárcel pero sirvió para que asesinos todavía vivos quedaran impunes. Se hizo un reset como si aquí no hubiera pasado nada. Incluso tuvo el apoyo del partido comunista de Carrillo, que claudicó, aceptó la nueva bandera española y la figura del Rey, que es la gran herencia del franquismo.

¿Por qué tanto odio hacia figuras como Aurora Picornell?

Joan Fuster dijo ‘yo no quiero odiarlos, pero ellos me obligan a odiarlos, y esto es peor’. No entiendo tanto odio porque estamos hablando de dignidad, de derechos humanos. Gente como Aurora Picornell estuvo silenciada durante muchos años, y su familia represaliada. Quienes odian son hijos del franquismo. Franco murió en 1975 pero su espíritu sigue vivo. El franquismo sociológico está bien presente y la ultraderecha es su altavoz.

¿Le Senne debería haber dimitido ya?

Evidentemente. ¿Qué habría pasado si hubiera roto una imagen de una víctima de ETA? Ya no sería presidente del Parlament. Aquí se banaliza este acto. Tenemos una presidenta del Govern que en la anterior legislatura apoyó la ley de Fosas y ahora mantienen en el poder a Le Senne. ¿Dónde queda la dignidad de esta gente del PP que debería reflejarse en la derecha europea, más civilizada? Aquí, el PP está vampirizado por Vox.

‘Contau el que va passar l’any 36 perquè ho diran i no ho creuran’. La frase que aparece en la tumba de Climent Garau, alcalde republicano de Porreres asesinado por el fascismo, no parece cumplirse en los tiempos actuales.

Creo que de cada vez en los centros escolares hay profesores más concienciados que quieren dar a conocer los temas de memoria histórica. Los restos de Climent Garau no se han encontrado, están en una fosa común de Palma. Esta frase es muy significativa, la decía su hermana mientras vivía. A partir del año 2000, cuando se creó el movimiento memorialístico, la familia de Garau quiso que en su tumba familiar hubiese esta cita para constatar que en la isla de la calma de Rusiñol sucedió esta barbarie. Cuando a partir de 2013 empezaron a exhumarse las primeras fosas comunes lo que se encontró era la constatación de la frase.

PP y Vox han pactado la derogación de la ley de Memoria Democrática, otra demostración de que parecemos ir hacia atrás.

Balears fue una de las comunidades pioneras en memoria histórica. Se había empezado a recuperar la dignidad de los vencidos, que durante décadas fueron los grandes olvidados. Es muy crítico volver a la situación de crispación. No hay voluntad de hacer el bien común. Estamos hablando de víctimas. Las suyas ya tienen reconocimientos como el monumento del ‘Baleares’. El libro es un homenaje a Llorenç Capellà, el primero que inventarió las víctimas de la guerra con su ‘Diccionari vermell’. Tiene mucho mérito porque en los años 70, con Franco todavía vivo, iba a los pueblos a entrevistar a familiares de las víctimas, cuando había aún mucho miedo. Algunos de los asesinos que todavía vivían le amenazaron. Ahora, 50 años después, volvemos a estar en el mismo sitio.

A iniciativa de Vox, IB3 no descarta producir un documental sobre la «represión republicana». ¿Qué le parece?

Ahora hay una serie de escritores revisionistas que se dedican a equiparar la represión de un bando y otro. Es cierto que en Menorca hubo militares republicanos descontrolados que hicieron barbaridades, y en Eivissa también. Estas víctimas ya tienen sus monumentos de homenaje. Estas barbaridades se cometieron después de un golpe de estado de un grupo de militares contra un estamento democrático. Hoy todo se banaliza. Que uno de Vox diga en el Parlament ‘viva el día de la victoria’ es un insulto a las víctimas de la guerra. Otros niegan que el ‘Baleares’ participase en la gran matanza de la ‘desbandá’. Ya llegamos a poner en duda hechos históricos confirmados y documentados.

Los corruptos del PSOE han puesto una alfombra roja a PP y Vox para que también gobiernen el Estado español. ¿Peligran los avances en memoria democrática?

Veremos a nivel estatal lo que pasa aquí y en otras comunidades gobernadas por PP y Vox. Seguiremos con la guerra cainita. Por esto digo que Franco está muy vivo.

¿Como profesor, constata que la extrema derecha está más viva que nunca en las aulas?

Ahora la democracia es más vulnerable porque los jóvenes, en proceso de formación, reciben muchas ‘fake news’ a través de las redes sociales, discursos de odio. Solo se quedan con el titular o los 30 segundos. Como profesor cuesta combatir estos discursos porque nuestra capacidad de influencia es bastante limitada.

¿Debería potenciarse la memoria democrática en las escuelas?

Forma parte del temario de cuarto de ESO. En comparación con antes, se ha avanzado mucho. Las redes sociales son como un ‘tsunami’, creo que son la gran amenaza de la democracia. ¿Cómo regularlo? Es difícil porque choca con el derecho a la libertad de expresión. Mientras, toda la sociedad se va intoxicando con estos discursos que crean una sociedad maniquea, de buenos y malos, y no es así, es mucho más caleidoscópica.

¿Los jóvenes son conscientes de lo que significó el franquismo?

Algunos se sorprenden cuando descubren historias de estas. Dicen ‘viva Franco’ pero no saben quien fue. Lo hacen por provocar y porque está de moda. Todo esto se banaliza, igual que cualquier atrocidad mundial, las matanzas de Israel o Ucrania. Los jóvenes reciben tantos ‘inputs’ que están anestesiados.

¿Quedan historias de víctimas del franquismo por descubrir?

Este libro está hecho gracias a la ayuda de todos los historiadores que en los últimos 30 años han trabajado mucho. Gracias a uno de ellos, Tomeu Garí, se sabe que en Mallorca fueron asesinadas 1.800 personas, y más de 10.000 fueron encarceladas. Aún he tenido tiempo de entrevistar las últimas víctimas vivas, como Magdalena Nebot, de Capdepera, pariente de Aurora Picornell, o un hombre de Campos cuyo padre fue asesinado. De pequeño se topaba con sus asesinos por las calles de Campos. Hace años, un hombre fue a visitarlo. Era el nieto del asesino de su padre, que cuando leyó la historia quiso ir a pedirle perdón. Se fundieron en un abrazo y rompieron a llorar. He conocido otras historias emotivas.