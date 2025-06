Aigua de juliol, encén el sol

Avui és sant Pere i sant Pau

Es deia Simó i Jesús el va fer «pescador d’homes» i li va posar de nom «Kefa» (pedra, en arameu: d’aquí Pere); donar un nom nou té un sentit de destí, encomana una missió: la pedra o fonament de l’Església. Fou un dels deixebles predilectes i príncep dels apòstols, primer papa de Roma. Capaç de grans heroïcitats i grans covardies i mancaments; va negar tres vegades el Mestre i, com Jesús li havia predit, al punt va cantar el gall perquè se’n temés. Uns trets de la seva vida l’han fet popularment entranyable: el seu plor de penediment; la seva proverbial candidesa i espontaneïtat: llançar-se a caminar sobre les onades, com si fos Nostre Senyor; malgrat no haver pescat res, tornar a calar les xarxes fent cas al Mestre i treure-les plenes; no deixar-se rentar els peus per Jesús al Sant Sopar; tallar l’orella de Malcus, soldat romà, quan va anar a prendre Jesús; i la humilitat de demanar ser clavat cap per avall a la creu a què fou condemnat, perquè no se sentia mereixedor de ser igual que el Mestre. És conegut per moltes rondalles, acudits i moralitats de «quan Nostre Senyor i sant Pere anaven pel món». Se celebra sant Pere i sant Pau, apòstols, perquè la tradició situa el seu martiri el mateix dia; o per raons de lideratge eclesial, compartit i sovint enfrontat.

Festa, costums i refranyer

«Sant Pere és a vint-i-nou/ i sant Marçal és a trenta,/ i l’endemà ja mos entra/ el primer de juliol». Així ens ho recorda el nostre cançoner. Sant Pere apòstol, patró dels pescadors, fan festa els pobles de vorera de mar: Port d’Alcúdia, Port d’Andratx, Colònia de sant Pere, s’Estanyol, Port de Sóller, Port de Pollença, però també a Esporles, Alaró, Escorca, Búger. «Per sant Joan l’espiga segada, per sant Pere, a l’era»; «Sant Joan combrega el blat, sant Pere l’extremuncia i sant Jaume l’enterra»; «Abans de sant Joan, no alabis la collita»; «Tronades per sant Pere, molta pesca darrere»; «Sant Joan, un pas endavant, sant Pere, un pas endarrere» (el dia comença a minvar); «Per sant Joan, l’ou endavant» (les polles nascudes de les llocades de febrer ja comencen a pondre). Aquest dia no és bo pescar ni banyar-se, només banyar-se els peus: «Cada any, sant Pere un se’n queda» (es diu així als qui gosen banyar-se o anar a pescar; sembla que és com un càstig o com un tribut per aplacar la divinitat).

Sant Tomàs, Apostol (3)

Segons el Nou Testament, Tomàs fou un dels Dotze Apòstols de Jesús de Natzaret. És venerat com a sant a tota la cristiandat. Sembla que el seu nom era Judes i que tenia un germà bessó, per això l’anomenaven Judes el Bessó (en arameu Yəhudà Te’oma i en grec Ioudas Didymus). D’aquí el nom Te’oma, traduït com a Tomàs, que significa ‘bessó’. En l’Evangeli apòcrif dels Actes de Tomàs (escrit a Síria el segle III) se’l considera un dels quatre germans de Jesús que s’esmenta en l’Evangeli segons Marc 6, 3. Segons l’Església Catòlica, serien cosins de segon grau. El fet més conegut de Tomàs es troba en l’Evangeli segons Joan 20, 24-29, on es nega a admetre la resurrecció de Jesucrist fins que no li passi els dits a les nafres produïdes per la crucifixió. Actualment, sant Tomàs es celebra el 3 de juliol, però abans de l’any 1969 se celebrava el 21 de desembre, dia del solstici d’hivern, que és el dia més curt de l’any; d’aquí l’expressió: «Més curt que el dia de sant Tomàs».

Santa Isabel de Portugal (4)

Elisabet o Isabel de Portugal o Elisabet d’Aragó i de Sicília (Saragossa o Barcelona, 1271-Estremoz, Portugal 1336) fou infanta d’Aragó i reina consort de Portugal (1282-1325). Molt pietosa i religiosa al final de la seva vida, és venerada com a santa per l’Església catòlica. Va ser filla de Pere el Gran, rei d’Aragó i comte de Barcelona, i la seva esposa, Constança de Sicília. Per línia paterna era neta de Jaume I el Conqueridor i Violant d’Hongria, a més de neboda d’Elisabet d’Hongria, coneguda també per la seva santedat, i per línia materna de Manfred I de Sicília i Beatriu de Savoia. Li varen posar el nom d’Elisabet en honor de la germana de la seva àvia santa Elisabet d’Hongria. Fou germana dels comtes de Barcelona i reis d’Aragó Alfons el Franc i Jaume II el Just, així com de Frederic II de Sicília. Va ser beatificada el 1516 i canonitzada el 1625 pel papa Urbà VIII. El 1694 la festivitat va traslladar-se al 8 de juliol, perquè no coincidís amb l’octava dels sants Pere i Pau, de 29 de juny a 6 de juliol, però el 1969 van tornar a establir el 4 de juliol com a festa de la santa.

Sabíeu que...?

.Avui és el Dia Internacional del Tròpics. Dilluns (30) és el Dia Internacional dels Asteroides. Dimecres (2) és el Dia Internacional de les Cooperatives. Dijous (3) és el Dia Internacional lliure de Bosses Plàstiques.

Demà (30) és sant Marçal –patró dels forners- i se celebren les festes amb la romeria a Sant Marçal –Marratxí- amb el lliurement d’un brot d’alfàbrega.

Els fems de les ovelles són molt equilibrats per a l’hort. Com els fems de cavall o de vaca, s’han de deixar reposar a la intempèrie, durant mesos, per tal que maduin i es converteixin en un bon adob. Recordau que aquests fems no es poden tirar a l’hort en fresc.

Encara podeu coller el pericó, herba de sant Joan, o també herba de les ferides; té moltes propietats antiinflamatòries, i efectes antidepressius, per això també se la coneix com a «prozac natural».

El juliol és el temps més adient per a plantar les mongeteres d’enfilar, com ara la mongeta mora –o «del veremar»-, els fesols dits «de la custòdia», les mongetes del ganxet i, també, els fesols tardans.