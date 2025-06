Llucmajor admite retrasos en la instalación de hamacas y sombrillas en la playa de s’Arenal

La Asociación de Hoteleros de Playa de Palma (AHPP) ha mostrado su "total descontento" con la situación que vive esta temporada la playa de s'Arenal de Llucmajo r, donde a estas alturas de junio aún no se han instalado los equipamientos habituales de hamacas y sombrillas. Desde el Ayuntamiento de Llucmajor han reconocido el retraso alegando que “se ha debido a los plazos derivados de los trámites administrativos con la Administración General del Estado, que es la Administración de la que dependen los permisos”. “Se han producido retrasos”, han explicado sin entrar en detalles.

Y es que la paciencia de los hoteleros ha terminado cuando en pleno mes de junio han tenido conocimiento que el “Ayuntamiento de Llucmajor no ha tramitado a tiempo la solicitud de autorización en la zona de dominio público marítimo-terrestre para las instalaciones de temporada de hamacas y sombrillas. Tras más de tres semanas sin respuesta del Ayuntamiento de Llucmajor, la organización ha confirmado que el consistorio no tramitó a tiempo la solicitud de autorización para la instalación de estos servicios en la zona de dominio público marítimo-terrestre, ni licitó las correspondientes concesiones. Este hecho ha generado una gran indignación en el sector, que no para de recibir quejas de visitantes ante la falta de servicios en este tramo de la costa.

El presidente de la asociación, Pedro Marín, ha calificado la situación de "vergonzosa" y ha lamentado que la mayor zona turística del litoral balear carezca de equipamientos en plena temporada. Marín ha advertido de que muchos visitantes se están desplazando a Palma para disfrutar de estos servicios, lo que supone un perjuicio económico para el resto de sectores de s'Arenal de Llucmajor. "El sector privado no puede remar solo", ha señalado Marín, quien ha criticado la falta de implicación institucional: "Parece que somos los empresarios los únicos que creemos en la zona y en todo su potencial, y una vez más, nos sentimos abandonados por la parte política".

Quejas constantes