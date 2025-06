Instalan un trampolín ilegal sobre las rocas en Alcanada

El litoral de Mallorca ha vuelto a ser objeto de una actuación ilegal que altera el estado natural de la costa. Hace unos días apareció en la zona de Alcanada, en el municipio de Alcúdia, un trampolín de madera que ha sido clavado directamente sobre las rocas para facilitar los chapuzones al mar, una actuación que es objeto de investigación por parte de la demarcación territorial de Costas.

Este jueves por la mañana, el Ayuntamiento de Alcúdia ha sido alertado de esta ilegalidad en la primera línea de costa en la zona residencial de Alcanada, cuya existencia ya hacía algunos días que se conocía por parte de vecinos de la zona que han denunciado la situación a través de las redes. La alcaldesa de Alcúdia, Fina Linares, ha explicado a este diario que, una vez ha tenido conocimiento de esta ilegalidad, la institución municipal ha dado aviso a Costas, competente en la primera línea. "La gente no tiene vergüenza", ha sentenciado al respecto la alcaldesa popular.

A mediodía, el regidor de Medio Ambiente, Paco Rodríguez, y dos técnicos de Costas se han desplazado hasta la zona donde se ubica el trampolín ilegal con el objetivo de comprobar la veracidad de las denuncias vecinales e identificar a los autores. Finalmente, han podido constatar la existencia de la plataforma de madera sobre las rocas, pero no han encontrado a los responsables, ya que el trampolín no está ubicado delante de ninguna propiedad en concreto, por lo que de momento no han abierto ningún expediente sancionador, tal y como ha explicado el concejal a este diario.

El Ayuntamiento ha dejado en manos de Costas la resolución de esta cuestión. Rodríguez ha señalado que “seguramente” la demarcación retirará el trampolín en los próximos días con el objetivo de restaurar el estado natural de la zona afectada.

No es la primera vez que particulares alteran la primera línea de costas para ejecutar obras vinculadas al ocio. Una de las infracciones recientes más sonadas se llevó a cabo en Bendinat (Calvià), donde un hotel creó un camino con cemento sobre las rocas para apropiarse de un espacio de dominio público-terrestre con el objetivo de instalar hamacas y sombrillas para los clientes.