La basura se acumula en Cala d'Or dos semanas después del inicio del puerta a puerta: “El nuevo sistema no ha funcionado”

Vecinos y comerciantes de Cala d’Or, en el municipio de Santanyí, denuncian la acumulación de basuras en los escasos contenedores que permanecen en las calles del núcleo litoral cuando solo han pasado quince días de la implementación del sistema de recogida puerta a puerta con el objetivo de incrementar el reciclaje. El pasado 10 de junio entró en vigor el nuevo sistema de recogida en los núcleos costeros de Cala d’Or, Cala Figuera, Cala Santanyí, Portopetro, Cala Llombards, Son Moja y Cap des Moro. El pasado mes de marzo ya se implementó en las localidades del interior del municipio.

Días después de la puesta en marcha de la recogida selectiva en la costa, existe malestar por lo que muchos vecinos consideran que el sistema no funciona tal y como estaba previsto y que diariamente se registran grandes concentraciones de basuras en los pocos contenedores que todavía no se han retirado de las calles.

Otra imagen de acumulación de basuras publicada por los vecinos en las redes sociales. / DM

Los residentes y comerciantes afectados han creado un perfil en las redes sociales en el que denuncian que la recogida puerta a puerta y la retirada de contenedores se ha traducido en “calles sucias, bolsas abandonadas, reciclaje deficiente y vecinos desbordados”, por lo que animan a cambiar el sistema antes de que surjan “graves problemas sanitarios por acumulación de residuos, calor extremo y falta de infraestructuras”. Algunos de ellos proponen la reinstalación de contenedores fijos en el centro, las playas y las zonas comerciales que “absorban excedentes”, así como “reforzar la recogida” mediante rutas nocturnas o a primera hora de la mañana, entre otras medidas.

Otros critican que el núcleo de Cala d’Or “es muy turístico” y que por ello no hay muchos residentes fijos, por lo que el sistema de la recogida puerta a puerta pierde mucha eficacia y genera “caos”. También señalan que muchas viviendas no tienen licencia y que por ello, al no pagar la tasa de residuos, no pueden recibir el material que aporta el Ayuntamiento para facilitar la recogida.

Las imágenes causan mala impresión en una zona turística. / DM

Por su parte, el Ayuntamiento de Santanyí admite que durante los primeros días de implementación del nuevo sistema se han producido problemas que achacan a la necesidad de “adaptarse” a la nueva situación. En el caso de Cala d’Or, consideran normal que sea el núcleo en el que más dificultades se han registrado porque es el más poblado de la costa de Santanyí. “Es cierto que nos topamos con residuos tirados en cualquier parte, pero los vecinos deben adaptarse, la Policía Local está trabajando para que no se produzcan casos de incivismo”, explica la regidora de Medio Ambiente de Santanyí, Bàrbara Xamena. A su entender, “los vecinos deben aprender, es un cambio que hay que hacer, hay fallos que se van solucionando”. También subraya que el Ayuntamiento tiene un servicio de incidencias y que, en caso de que no se recojan los residuos a domicilio por diferentes motivos, el camión pasa más tarde a retirarlos.

Otras fuentes vinculadas al Ayuntamiento aseguran que, a pesar de los contratiempos registrados durante estos días, “el sistema funciona”, ya que en solo tres meses, desde que el puerta a puerta entró en vigor en los núcleos del interior, el reciclaje ha pasado del 18% al 33% en todo el municipio, por lo que esperan que a corto plazo pueda alcanzarse el 50%.

Las imágenes que se han viralizado de contenedores a rebosar de residuos, según explican las fuentes municipales, se corresponden con las áreas de emergencia que todavía siguen abiertas para asumir residuos durante las primeras semanas de implementación del puerta a puerta y que en gran parte acogen los desperdicios generados por el sector comercial, al que más le estaría costando adaptarse al nuevo sistema, y también por muchos vecinos que “ven basuras allí y piensan que también pueden dejarla”.

En cualquier caso, el Consistorio admite que el proceso está costando más de lo esperado en determinadas zonas del municipio. “Hay un problema, pero se está trabajando para que se solucione”, concluyen las fuentes.