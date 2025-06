El Pi culpa a la alcaldesa de Andratx de la destrucción del 'llaüt' Margarita II

El Pi de Andratx ha reaccionado con indignación ante el reciente informe del Consell de Mallorca que responsabiliza al anterior equipo de gobierno, liderado por El Pi, de la destrucción de la emblemática embarcación 'Margarita II' y apunta a la alcaldesa popular Estefanía Gonzalvo como principal responsable de la pérdida del 'llaüt'. Según denuncia la formación, esta versión intenta blanquear el papel del actual gobierno municipal del PP, que "fue quien ordenó el movimiento de la barca sin las herramientas ni las garantías adecuadas, provocando su destrucción definitiva, todo para asfaltar el solar en zona de policía del torrente".

"Lo único que dice de verdad este informe es que la barca no se encontraba en el inventario de bienes y derechos del Ayuntamiento pendiente de su actualización, pero sí se trabajaba en una licitación para llevar a cabo dicho inventario con una empresa externa, ya que no había suficientes manos en el departamento", explica la portavoz de la formación, Xisca Castell.

Según El Pi, la responsabilidad directa recae en el actual equipo de gobierno, que "ordenó el asfaltado de la zona del almacén municipal sin tener en cuenta la presencia de la embarcación". Según testigos, "llevaron dos camiones, uno de ellos un pulpo, para mover una barca de 16 metros. Así no se mueve ni se protege una pieza de patrimonio. El resultado fue su destrucción. Si aquella madera estaba tan podrida, ¿cómo puede que el camión pulpo no la pudiera ni romper?", insiste Castell.

Para la portavoz de El Pi en Andratx, este episodio "ejemplifica la falta de sensibilidad del actual gobierno con el patrimonio del pueblo". "Su trabajo era conservarlo, restaurarlo y protegerlo, no reventarlo. Esto no es un error administrativo, es una decisión política que ha hecho mucho daño a Andratx", añade.

Por su parte, Antoni Salas, portavoz de El Pi en el Consell de Mallorca, ha cargado contra la actitud de la institución insular: "El Consell no puede utilizar un informe para blanquear o tapar la mala praxis de un ayuntamiento sólo porque son del mismo color político. La defensa del patrimonio debería estar por encima de los intereses partidistas."

La portavoz municipal de El Pi Andratx también critica que el PP municipal sólo vive del trabajo realizado durante la legislatura anterior: "La residencia de gente mayor, los solares para hacer aparcamientos, los proyectos de mejora viaria o el proyecto de Can Fasser… todo esto ya estaba encarrilado. Ellos solo deben ejecutar, pero salen en la foto y se cuelgan la medalla". "¿Por qué no existe ningún expediente, ni tarea, ni encargo en el área de patrimonio para valorar el estado de conservación o la propuesta de movimiento de este bien histórico? Porque sabían que el técnico de patrimonio de Andratx no hubiera podido determinar que el Margarita II tuviera carcoma, así como dicen", asegura. “El 'llaüt' estaba en perfectas condiciones, en seco, sobre pilones de madera como otras muchas barcas hoy en Mallorca esperando volver al mar", añade Castell.

"Los antiguos propietarios del barco de trabajo lo restauraron y arreglaron de punta a punta antes de utilizarlo por su ruta en la Dragonera", insiste. "Vino en un estado ejemplar, se tapó con lona y se dio la orden a la brigada municipal de bañar la cubierta y las costillas durante el verano, a fin de proteger la madera y el bache", explica Castell. “Este 'llaüt' catalogado se destruyó porque molestaba en un solar de 2.000 metros cuadrados”.

Por último, la portavoz ha querido dirigirse directamente a la alcaldesa: "Señora Gonzalvo, el patrimonio no tiene precio. Una barca como la 'Margarita II' no vale 10.000 euros. No tiene precio. Y gracias a usted, Andratx ha perdido para siempre una parte de su patrimonio marítimo", concluye.