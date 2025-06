Virgilio Moreno, alcalde de Inca: «Trabajamos para construir una ciudad más humanista donde los vecinos se relacionen»

Este año se cumple una décaca desde que Virgilio Moreno (Inca, 1976) tomó posesión como alcalde de su ciudad natal. Al frente del Ayuntamiento de Inca desde 2015, el dirigente socialista ha pilotado una etapa marcada por la modernización urbana, la apuesta por la cultura, y el refuerzo de los servicios públicos, todo ello en medio de crisis tan complejas como la pandemia o el impacto económico global. Con motivo de esta efeméride, este rotativo conversa con el primer edil para repasar los retos, logros y desafíos que han marcado su mandato, así como su visión sobre el presente y el futuro de Inca.

Este año se cumplen diez años desde que asumió por primera vez la alcaldía de Inca. ¿Qué balance hace de esta década al frente del ayuntamiento?

Lo primero, mucha responsabilidad. Han sido tres equipos de gobierno en diez años que lo han dado todo por mejorar Inca. También mucha rigurosidad. Hemos llevado a cabo un cambio intenso que ha ayudado a transformar nuestra ciudad, un cambio que se percibe desde la calle. Y en tercer lugar, todo ha sido posible gracias a la dedicación y la pasión que le hemos puesto.

Diez años de gobierno, muchos retos por delante

Durante estos años, ¿cuál ha sido el mayor reto al que se ha enfrentado como alcalde y cómo lo superó?

Los retos han sido muchos. En primer lugar, a nivel social. Ya en la oposición detectamos que la sociedad civil estaba dormida, por lo que una de las primeras medidas que tomamos al llegar al gobierno fue activar esta vida civil y ponernos al servicio de las asociaciones inqueres. Para nosotros era fundamental poner en valor el gran activo de Inca, que no es otro que sus ciudadanos. En segundo lugar, teníamos que sanear y organizar, de manera interna, el ayuntamiento. Llevamos a cabo una organización más efectiva en la priorizamos que los vecinos lo tuvieran todo más fácil y ágil a la hora de realizar cualquier trámite en el consistorio y recuperamos la recaptación de tributos.

El alcalde de Inca, Virgilio Moreno, habla con un vecino. / DM

¿Destacaría algún aspecto más?

Sí, un tercer reto ha sido desde el punto de vista urbanístico, donde ha habido un gran trabajo de planificación para mejorar los espacios públicos, como por ejemplo la Plaça Mallorca, el Teatre Principal, el polideportivo o la residencia. Y sin olvidarnos de la gestión del agua, otro gran reto para nuestro gobierno. Desde la oposición frenamos la privatización y desde que gobernamos hemos mejorado el servicio de agua potable porque creemos que es un bien escaso que se debe cuidar. Hemos invertido seis millones de euros en algo que no se ve ni se inaugura, pero que es muy necesario para el presente y el futuro de Inca.

«Ampliar el Hospital de Inca o potenciar el consumo local es de los mayores logros de este equipo de gobierno» Virgilio Moreno — Alcalde de Inca

¿Cuál considera que ha sido el mayor logro de su equipo de gobierno en esta década y por qué?

Poder conseguir la ampliación del Hospital de Inca, así como la construcción del Hospital Sant Joan de Déu en Inca. Además, hemos podido abrir la residencia Miquel Mir o el Teatre Principal, lo que ha supuesto una revolución total a nivel social y cultural. A nivel económico, potenciar que se consuma el producto local. Son acciones que han ayudado a transformar la ciudad de Inca y a que la gente «se lo haga suyo», porque uno de nuestros retos era escuchar a los vecinos y devolverles el orgullo inquer.

La pandemia del coronavirus, el mayor desafío para Virgilio Moreno

¿Cómo vivió la pandemia desde su papel como alcalde de Inca?

Fue una situación dura e inesperada. No había manual de gestión, por lo que fuimos trabajando con el objetivo de salir más fortalecimos de esa situación débil. Y gracias a la red social que habíamos construido los años anteriores, las asociaciones vecinales nos ayudaron muchísimo, a confeccionar mascarillas o a limpiar calles. Fue el momento más duro de mi mandato, pero afloró la solidaridad de todos. A nivel institucional, lanzamos muchas ayudas para que nadie se quedara atrás. Y a raíz de esa situación salió la necesidad en Mallorca de disponer de más suelo industrial, suelo del que nosotros disponemos y que en el primer trimestre de 2026 arrancará el tercer polígono, lo que generará riqueza en Inca ya que se crearán muchos puestos de trabajo.

La participación ciudadana y la transparencia se han vuelto claves en la política local. ¿Cómo ha evolucionado esa relación entre el consistorio y los vecinos?

Ha sido constante. Comenzamos en 2015 con encuestas para detectar las necesidades reales de los ciudadanos. Salimos a la calle, mantuvimos reuniones con todos los colectivos, y una vez tuvimos los resultamos nos marcamos los objetivos. Creamos una herramienta informática en la que los vecinos pueden alertar de las incidencias que observar por la ciudad, lo que mejora nuestra eficacia ya que podemos llegar a todas las zonas. Además, hemos creado el primer censo con todas las entidades de Inca, lo que genera una comunicación directa.

«Apostamos por un urbanismo responsable en el que se construirán 1.000 viviendas en seis años» Virgilio Moreno — Alcalde de Inca

Inca, una ciudad más humanista y accesible

Inca ha experimentado importantes cambios urbanísticos. ¿Qué modelo de ciudad ha intentado impulsar y en qué punto que se encuentra hoy?

Sobre todo hemos trabajado para construir una ciudad más humanista: espacios públicos que puedan utilizar y disfrutar los vecinos. Y aquí los árboles juegan un papel crucial, porque es importante crear sombras. Este año, por ejemplo, plantaremos 1.200 árboles nuevos y sustituiremos algunas especies que no son óptimas en Mallorca. Por lo tanto, buscamos una ciudad más humanista en la que los vecinos se relacionen, que las plazas sean un espacio de relación vecinal. Y todo ello sin olvidarnos de que debe ser seguro jurídicamente. Sabemos la gran necesidad de vivienda que existe, pero no vamos a perder la cabeza. No queremos crecer desmesuradamente porque después nos faltarán servicios esenciales. Por lo tanto, apostamos por un urbanismo responsable en el que se construirán 1.000 viviendas en seis años, pero sin especulaciones.

¿Delegamos los vehículos para dar prioridad a las personas?

Sin duda. Inca es una ciudad muy compacta, por tanto, es cierto que el vehículo continúa teniendo una gran presencia, aunque hemos llevado a cabo una serie de acciones como la construcción de aparcamientos disuasorios a las afueras de Inca para llegar a pie al centro en diez minutos, además de contar con otros parkings en el centro. También hemos potenciado el uso de la bicicleta mejorando la red de movilidad por toda la ciudad y el transporte público.

A nivel económico y social, ¿cómo ha cambiado Inca desde 2015?

A nivel empleo estamos en una tasa de paro que registra mínimos históricos. La ciudad cada vez cuenta con más servicios, como el tema sanitario comentado anteriormente, pero también a nivel de comercio local, el de proximidad, ya que Inca no dispone de muchas franquicias. En cuanto a restauración, siempre ha sido una tierra de gastronomía mallorquina con sus cellers, y lo continúa siendo aunque ahora haya otro tipo de ofertas más internacionales.

«Hemos pasado de una tasa de tratamiento de residuos del 9% en 2015 al 45% actual». Virgilio Moreno — Alcalde de Inca

Inca apuesta por la sostenibilidad

El reto medioambiental también está en la agenda local. ¿Qué políticas ha aplicado Inca para ser una ciudad más sostenible?

Primero de todo, podernos en manos de profesionales. Hemos creado una hoja de ruta clara con un plan de gestión de agua potable con importantes inversiones para mejorar esta red y hacerla más eficiente. En segundo lugar, un plan de residuos. En 2018 comenzamos con el puerta a puerta y esperamos que para 2027-2028 esté instaurado en toda la ciudad de Inca. Cuando llegamos al gobierno la tasa de tratamiento de residuos era del 9% y ahora estamos casi en el 45%, y esperamos alcanzar el 50%. También se ha puesto en marcha un plan de sembrado de árboles y se han mejorado muchos espacios verdes.

¿Qué aspectos de Inca cree que todavía necesitan mejorar y qué planes hay para afrontarlos?

A nivel educativo, hemos cedido dos solares para que se construyan un centro de Formación Profesional y otro de educación de 0 a 16 años. Además, para nosotros es fundamental que el Consell de Mallorca lleve a cabo la Ronda Nord para descongestionar Inca, ya que todo el tráfico pasa por el centro de la ciudad. Y también es importante invertir en mejorar infraestructuras deportivas y en las escuelas públicas, poniendo sombras para que los espacios se puedan utilizar por las tardes por diferentes clubs.

Virgilio Moreno, tras ser proclamado alcalde de Inca en 2015. / DM

Después de una década en el cargo, ¿qué le motiva a seguir en la política municipal y qué le queda por hacer? ¿Le gustaría continuar en política?

Me motiva ver que los vecinos apuestan por este proyecto. Como alcalde, valoro mucho interactuar con la gente, es lo más grande. Es cierto que hay muchas cosas que mejorar, pero ver que la gente me anima y valora el trabajo de este equipo de gobierno me da mucha fuerza y sigo teniendo mucha ilusión. Tenemos un gran equipo, un buen proyecto, y quiero continuar para acabar todo lo que tenemos en marcha, siempre desde la serenidad y la rigurosidad.

"Me gustaría que nos recuerden como buenas personas que se han mojado y han conseguido mejorar Inca" Virgilio Moreno — Alcalde de Inca

¿Qué le gustaría que dijeran de Virgilio Moreno cuando se hable de estos diez años de alcaldía dentro de unas décadas?

Sobre todo que nos recuerden como unas buenas personas, gente que ha tenido el gran orgullo de liderar nuestra ciudad y lo han hecho de una manera dedicada. Que nos hemos mojado, nos hemos arremangado y hemos conseguido mejorar Inca.