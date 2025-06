Ha mort Joan Colom, l'amo en Joan de Can Ribas

"L’Amo en Joan” i familia Colom, de Can Ribas. / bodegaribas

Mallorca ha perdut a una de les figures cabdals de la viticultura. Avui, 23 de juny, devers les 9.30 hores, ha mort Joan Colom Isern, conegut popularment com l'amo en Joan de Can Ribas. El seu traspàs suposa perdre 98 anys d'una història de vi, terrer, ceps i vinya.

Va néixer a Consell, a la mateixa finca de Can Ribas, el celler que hi ha documentat com el més antic de l'illa. Aquí mateix, la seva família també es dedicava a cuidar la vinya, i la seva esposa, Nita, s'encarregava de vendre el vi directament de la bota.

L'estimació que Maria Antonia Oliver-Ribas i els seus fills Araceli i Javier Servera Ribas tenien per ell era immensa: "És la millor persona que hem conegut mai", recorden entre llàgrimes. Li han dedicat un vi, elaborat amb els ceps de mantonegro que l'amo en Joan va sembrar. El plany de la família Ribas no és l'únic que lamenta la seva pèrdua. Per exemple, l'enòleg Arnau Galmés recorda que sempre era un privilegi sentir-lo parlar. Assortadament, el seu llegat continua viu a través del seu fill Toni, que es manté vinculat al celler al qual va dedicar la seva vida, i el seu net Joan. Al cel sia!