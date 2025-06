De Sant Joan a nadal, mig any cabal

Avui és Diumenge del Corpus

És una festa mòbil dins el calendari litúrgic que la situa seixanta dies després del Diumenge de Resurrecció, el dijous després de la Trinitat, que cau en el diumenge després de la Santíssima Trinitat. O, dit d’una altra manera, és el dijous que segueix al novè diumenge després de la primera lluna plena de primavera de l’hemisferi nord. La festa de Corpus es va instaurar al segle XIII com a exaltació del sagrament de l’Eucaristia i com a reacció de l’Església envers els corrents que feien perillar la seva doctrina. A partir d’aquell moment es va generalitzar a Europa i encara avui, set segles després, és un esdeveniment religiós, social, cultural i festiu de gran transcendència. La festa de Corpus Christi fou instaurada el 1262 pel papa Urbà IV i és sobretot a partir del 1316 quan s’estén per tota la cristiandat arran d’una butlla del papa Joan XXII. D’aquesta manera, es va estendre per tot Europa, on va anar guanyant importància amb el pas del temps. Al final dels anys setanta del segle passat la processó va desaparèixer del calendari festiu seguint les recomanacions i disposicions del Concili Vaticà II, però sempre s’ha celebrat amb gran solemnitat i és una de una de les festes més antigues i lluïdes del nostre poble.

Sant Joan Baptista (24)

Fill de santa Isabel i, per tant, cosí de Jesús, Joan és considerat el darrer profeta, abans de l’arribada del Messies i, per aquest motiu, se l’anomena «Precursor». El seu sobrenom més conegut deriva de la seva activitat com a baptista a la riba del riu Jordà, on va batejar Crist, tot reconeixent-lo com a Fill de Déu. Joan va morir decapitat a instàncies de Salomé, filla d’Heròdies i neboda d’Herodes, els quals l’havien empresonat per haver denunciat la seva unió incestuosa. La seva representació és la pròpia d’un anacoreta, és a dir, aquell que viu al desert dedicat a l’oració i la penitència. Per això sol anar vestit amb una túnica de pells. Un dels seus atributs més destacats és l’anyell, relacionat amb la seva denominació de Crist com a anyell de Déu. L’anyell pot estar ajagut sobre un llibre o pot aparèixer contingut en un flabell o estàndard circular.

Costums i creences al voltant de sant Joan

A punt de sortir el sol: senyar-se de cara als primers raigs guarda les eres de formigues ; rentar-se els ulls amb aigua de mar –cada matinada, de sant Joan a sant Pere- dóna claredat i salut a la vista ; collir carlines –flor solar-, els joves, i clavar-les a la porta de l’estimada per tal d’obtenir el seu amor; fregar-se berrugues, grans i cremades amb la primera herba que es troba, etc. A la rosada de sant Joan se li atribueix la virtut de rejovenir i embellir tot allò que toca. Es creia que el foc de sant Joan casava els qui saltaven pel seu damunt donant-se les mans; creien també que, quan dos enamorats trobaven dificultats per a casar-se, quedaven units i beneïts pel foc i per sant Joan si saltaven plegats la foguera agafant-se les mans. Es creu que, si un malalt del mal que sigui, encara que estigui a les portes de la mort, se sent amb forces per saltar per damunt del foc de sant Joan, té per segur que curarà i que no morirà d’aquella malaltia; ha de saltar-hi completament nu. També es creu que qui salta per damunt el foc de sant Joan no mor abans d’un any; així es pot assegurar la vida per sempre mentre se senti amb delit per a saltar el foc. El qui dona set voltes al foc de sant Joan queda preservat de mal de cap per tot un any. El fum de les fogueres de sant Joan fa patir i desesperar les bruixes. Era costum tirar a la foguera llenya verda per tal que fes molt de fum i aquest envaís i perfumàs la població, i purificàs l’aire, a fi de guardar-la de mals esperits, de bruixes i de diables.

Totes les herbes són remeieres

Per mor de l’acció contínua del sol. També es creia que era un bon moment per dir oracions i fer rituals. Les plantes més recollides d’aquest dia són: l’herba de sant Joan (Hypericum perforatum), collida abans de la sortida del sol i posada amb oli perquè es maceri al sol i serena quaranta dies. El trepó (Verbascum sinuatum), considerada ja pels antics com una planta sagrada. La ruda (Ruta chalepensis), servia per evitar que els mals esperits entrassin a casa o fessin mal a algú. La falguera (Pteridium aquilinum), es creia que la seva llavor tenia virtuts sobrenaturals; s’anava a collir la llavor la nit abans de sant Joan, ja que durant aquella vetlada la falguera floreix, grana i espolsa la llavor. La berbena: una planta de flors blaves o violàcies amb espigues llargues que, com gairebé totes les altres, cobren gràcies i valors excepcionals. Per això els romans sortien a les dotze de la nit a recollir berbena, la qual duia ventures i riqueses. Es creu que d’aquest costum tan antic deriva el mot «verbena» amb què es designava la revetlla d’avui, que té com a elements bàsics les fogueres i els focs d’artifici.

Sabíeu que...?

- Dilluns (23) és el Dia de les Nacions Unides i l’Administració Pública; i el Dia Internacional de les Viudes. Dimecres (25) és el Dia de la Gent del Mar. Dijous (26) és el Dia contra el Tràfic de Drogues; i el Dia de les Víctimes de la Tortura. Divendres (27) és el Dia dels Sord-cecs. Dissabte (28) és el Dia Mundial de l’Arbre; i el Dia de l’Orgull LGTBI.

- El dia del Sagrat Cor de Jesús (27) és en motiu que santa Margarida Maria Alacoque va tenir tres grans revelacions de Jesús. Es diu que un fidedigne anònim va escriure les 12 promeses del Sagrat Cor de Jesús en relació de les revelacions.