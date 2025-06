«Quienes se manifiestan contra la saturación turística están manipulados»

¿Cuáles son los logros de los que se siente más satisfecho durante estos años en la alcaldía?

No analizo la alcaldía de los últimos dos años. Voy por etapas. De 2015 a 2025, he sido alcalde siete años y medio. De lo que estoy más orgulloso es de haber transformado Can Picafort, Son Serra de Marina y Santa Margalida, dando al pueblo lo que necesitaba, un montón de infraestructuras muy importantes. También haber dejado el Ayuntamiento con cero euros de deuda y 28 millones en los bancos. El Ayuntamiento, económicamente, está muy bien, y además ha recuperado mucho patrimonio.

Pero debe haber alguna actuación por la que esté más orgulloso.

Hemos comprado muchas fincas en los tres núcleos, y esto siempre da posibilidades de futuro. Tenemos la fábrica de Can Feliciano, el edificio de Can Maties y Ca ses Monges, y esto, de cara al futuro, en el diseño de la nueva Santa Margalida, da mucha facilidad. Cuando entramos en el Ayuntamiento no teníamos ni un metro cuadrado. Ahora tenemos parcelas por si se necesita hacer un nuevo instituto y otros equipamientos.

¿Y qué es lo que le hubiera gustado conseguir y no ha podido?

Quiero desmitificar la figura del alcalde. Los alcaldes hacen lo que les dejan hacer. No es lo mismo ser alcalde en 2002 o 2003 que en la actualidad. Quienes mandan en los ayuntamientos son los funcionarios, no los alcaldes. Con ello quiero decir que no hay nada que me haya quedado en el tintero. No hay una planificación previa, pese a los programas electorales. Lo que es importante es tener agilidad. En la pasada legislatura hubo todo el tema de las ayudas europeas o la caída de Thomas Cook, de la cual pudimos beneficiarnos de una subvención de casi un millón a fondo perdido. ¿Por qué? Porque fuimos ágiles a la hora de pedirla. Los ayuntamientos debemos sobrevivir con el dinero que generamos, las ayudas autonómicas e insulares y las europeas.

En el pleno del martes en el que resultó elegido el nuevo alcalde Martí Torres (PP), usted le dijo que a partir de ahora quien decidirá será él, pero parece que todo el mundo tiene la sensación de que Joan Monjo seguirá moviendo los hilos.

En absoluto. Yo llevo muchos años en política y a Martí hace tiempo que le digo lo mismo. Él debe marcar la línea, pero como he dicho, tampoco podrá hacer lo que quiera, igual que tampoco podía hacerlo Joan Monjo. Lo que le dije en el pleno ya se lo había dicho antes y se lo volveré a decir mañana. El alcalde mandará, no yo.

¿Mantendrán las mismas áreas de gobierno que hasta la fecha?

Sí, supongo que me encargaré de las mismas áreas que hasta ahora. Las áreas de gobierno están hechas inicialmente en función del perfil de cada una de las personas. Por ejemplo, yo no me dedicaré a las fiestas.

¿A qué se dedicará pues?

Básicamente, mis áreas están relacionadas con las infraestructuras y cosas de este tipo. Todavía debemos hablar de delegaciones, pero no habrá grandes cambios.

El PSOE dijo en el pleno de investidura que el pacto entre usted y el PP se firmó con la cúpula regional del partido y no con la junta local. Usted no lo desmintió.

Es totalmente mentira. El PSOE dijo que le había sorprendido mi pacto con el PP, pero gente de mi partido hasta el último momento negoció con los socialistas. ¿De qué se sorprenden? Para nosotros, en 2023, fue complicado pactar con la izquierda, a pesar de que nos ofrecían más tiempo de alcaldía, porque debíamos mirar por Santa Margalida.

¿Los socialistas le ofrecían la alcaldía más años?

Ellos lo desmienten, y yo no quiero entrar en cosas pasadas. Las políticas del PSOE no fueron muy acertadas. Fueron los últimos de los tres partidos que se presentaban a las elecciones, entonces es que tienen algún problema, porque siempre eran primeros o segundos. Rompieron la coalición de Suma pel Canvi y resulta que los de Més no les apoyaron. Menos atacar y más mirar cómo tienen las cosas en casa.

Usted siempre ha dicho que puso tres condiciones al PP para pactar con ellos, la renuncia al emisario de Son Bauló, un nuevo PAC en Can Picafort y la reforma de la carretera de Llubí, pero dicen las malas lenguas que otra condición que impuso fue la legalización del agroturismo que regenta su familia en Muro. ¿Qué dice?

Es una absoluta mentira.

¿Entonces cómo explica que el Consell permita la actividad cuando en octubre había dictado que no puede estar abierto?

Me gustaría no tener que hablar de actividades privadas, pero le diré una cosa: Si lo que me quieren aplicar a mí y que está en pleito lo aplican a todos los agroturismos de Mallorca, ¿cuántos dejan abiertos? No hay ningún trato de favor, lo que me hacen es una persecución.

Pero su caso contrasta con el de Jaume Porsell (exalcalde de Andratx), cuyo negocio fue obligado a cerrar. El suyo sigue abierto.

No conozco el caso de Jaume Porsell, pero no es lo mismo. Yo parto de la base de que tengo una Declaración Responsable de Inicio de Actividad (DRIAT) aprobada y por dos veces el visto bueno de la Conselleria. Solo faltaría que el agroturismo no estuviese abierto. Repito que lo que me hacen es una persecución absoluta. El único que me ha ayudado con este tema es el PSOE. Los otros me querían matar. Los del PP no me han ayudado nada. El agroturismo tiene el visto bueno del ayuntamiento de Muro desde el año 1999. El propietario anterior no tuvo nunca ningún problema. El problema actual es porque es mío.

Hablando de otra polémica sonada. A pesar de que fuera legal y esté plasmado en la normativa, no considera poco ético comprar una finca de Son Serra a su esposa con dinero del Ayuntamiento?

En absoluto. No es comprar una finca a mi mujer, es expropiar el trozo de calle que le falta. Allí donde el Ayuntamiento ha dado permisos para entrar a los garajes por esa calle que es de propiedad particular. Imagine que mi mujer ahora denuncia a todos los que pasan por su finca para entrar en sus cocherías. Con este tema se quiso crear una polémica artificial y absurda de un tema que es evidente. Como alcalde, yo no quise iniciar el expediente de nuevo y di por bueno el precio estipulado en 2020. Es evidente que ahora el precio no sería el mismo. Tal vez esto sí que sería aprovecharme del cargo. Cuando me dijeron que no podía intervenir en esta cuestión, no he intervenido más. No ha habido ningún trato de favor, todo lo contrario.

En una reciente entrevista dijo que en el municipio había unos 1.500 okupas. ¿De dónde salen estas cifras?

De informes de la Policía Local. En Can Picafort hay un aparthotel de 36 apartamentos con dos habitaciones cada uno, con una media de seis a ocho personas cada apartamento. En Santa Margalida hay tres edificios que tienen 20 pisos de tres habitaciones, doce pisos de tres habitaciones y nueve pisos. Y hay un cuarto inmueble en el que hemos actuado tapiando las entradas, aunque siguen entrando por las ventanas. Son edificios que son del banco y están en un estado deplorable. También hay gente que ve una vivienda en la que no vive nadie y se mete dentro, como pasa en un edificio ubicado frente al Ayuntamiento de Can Picafort, una vivienda protegida de la que les expulsamos y al día siguiente vuelven a entrar. Cuando hace más de 24 horas ya no les puedes sacar. Y después están los ‘inquiokupas’, gente que no paga el alquiler.

¿Con ello lo que quiere usted decir es que no son los turistas quienes provocan saturación?

Más o menos el 10% de la planta hotelera de Can Picafort es lo que tenemos de ‘okupas’, el ‘turismo social’, como le llamo yo, que también come electricidad, agua, aparcamientos y playa, porque tienen mucho tiempo para ello. No quiero criminalizar al turismo ni estoy en contra del tema de la vivienda. Entiendo que hay una crisis bestial, pero no creo que la culpa sea del turismo.

¿No comparte, entonces, la reivindicación de la manifestación del pasado domingo en Palma en contra de la masificación?

Es gente manipulada. Recuerdo una manifestación que me hicieron en Son Serra a la que acudieron 6.000 personas en contra de un chiringuito que querían montar en la playa. Cuando fui, me encontré con mucha gente que no sabía salir de Son Serra, era la primera vez que iban. Hoy en día, en las redes sociales es fácil manipular a la gente.

¿Cree de verdad que las miles de personas que acudieron están manipuladas? Incluso el PP reconoce que existe masificación.

No estoy hablando de masificación, sino de criminalización del turismo. ¿Cuándo se dieron los permisos para hacer 100.000 plazas de viviendas vacacionales? ¿Fue cuando gobernaba Bauzá o fue entre 2018 y 2019? Hace cuatro años dieron 100.000 plazas y ahora están en contra. No me creo nada.

¿Por qué el retrato de Juan March Ordinas sigue presidiendo la sala de plenos? Usted dijo que lo iría cambiando, pero ahí sigue.

Se han ido cambiando los retratos. Hace una semana que está Juan March. Este tema no es importante. Entiendo que la izquierda me odie por este tema, pero ellos querían que yo retirase el título de Hijo Ilustre que fue concedido en 1956, en otro contexto. Hicimos lo que debíamos, eliminar una frase que hacía referencia al ‘glorioso movimiento nacional’ y los expertos dijeron que con esto ya cumplíamos la ley. El Govern de izquierdas tambien nos dio la razón porque cumplimos la ley. March ha hecho cosas en positivo y por ello es Hijo Ilustre de Santa Margalida.

¿Para usted es más referente Juan March que el intelectual Joan Mascaró i Fornés, también Hijo Ilustre de la Vila?

Le diré una cosa: El único de los actuales regidores que ha votado a favor de hacer Hijo Ilustre a Joan Mascaró es Joan Monjo. Los del PSOE de mi edad no sabían ni que existía. El mérito de distinguirle es de Antònia Quetglas, que un día le vio en el programa ‘La Clave’ y consiguió traerle a la Vila. Era una persona muy sencilla, un intelectual.

No me ha contestado. ¿Cuál de los dos es su referente?

Uno es familiar mío (March) y el otro no, pero yo he votado a favor de Mascaró y no de March. Le hubiera votado también, porque es una persona que tiene todos los méritos para ser Hijo Ilustre. Es un referente para Santa Margalida.

¿Volverá a presentarse en 2027?

No sé qué haré mañana, y menos dentro de dos años. A lo mejor haré un cambio en mi vida.

¿Se ve jubilado después de 42 años en el mundo de la política?

No me veo como jubilado. No tengo nada programado.

¿Por qué no funcionó la coalición regionalista que impulsó?

La idea era buena, pero en el último momento no tuvimos el apoyo de un candidato que yo creía necesario. Todo esto puede poner en marcha en cualquier momento.

¿Le atrae la resurrección de Unió Mallorquina?

Yo convoqué el congreso porque fui el último secretario general, pero les dije que no iría. Creo que UM hizo un buen trabajo para Mallorca, tuvo poder en su momento. A muchos les han criminalizado y condenado, pero lo que sale estos días en la prensa...qué quiere que le diga. UM tuvo su momento, y no es hoy.

¿No le ve mucho futuro?

No le veo ningún futuro como Unió Mallorquina, aunque conserva su espacio electoral.

Pero es el mismo espacio que ocupa El Pi, sin representación parlamentaria.

El Pi, partidos independientes, UM...Si todos van juntos conseguirán tres diputados. El Pi está formado por gente de UM, que en su momento hacía 35.000 votos. Quince años después, UM no tiene ningún sentido. Si se hiciese una coalición de centro-derecha como Coalición Canaria, sí que veo un espacio, pero no como UM o como El Pi. Es un modelo obsoleto.