Una jueza prohíbe al jefe de la Policía Local de Binissalem acercarse a una agente por acoso sexual

Un juzgado de Inca lleva varios meses investigando al jefe de la Policía Local de Binissalem por un presunto caso de acoso sexual dentro del ámbito laboral. Una joven agente le denunció el pasado mes de febrero ante la Guardia Civil por comportamientos inapropiados y comentarios sexuales que se han sucedido a lo largo de dos años, entre 2023 y 2024. La mujer se encuentra de baja desde principios de 2025 y no ha vuelto a su puesto de trabajo. Ha aportado numerosos partes médicos, así como correos electrónicos y las conversaciones de WhatsApp con su jefe.

Por su parte, el investigado negó los cargos en el juzgado, descartó que tuviera una intención sexual y subrayó que se habían sacado de contexto los comentarios al alegar que eran bromas al ser amigos y por la confianza que ambos se tenían.

Una magistrada de Inca, tras escuchar las versiones de la denunciante y del hombre, ha prohibido al jefe de la Policía Local aproximarse a la agente, así como comunicarse con ella, “ante la gravedad de los hechos investigados”. La jueza procede a dar “una adecuada protección a la perjudicada”, sin perjuicio de las demás diligencias que deban practicarse.

Atendidas “las especiales circunstancias” que concurren en este caso, al trabajar ambos como policías locales en la misma localidad, la magistrada especifica que deberán establecerse turnos laborales distintos para evitar que la policía y su jefe coincidan en el mismo horario laboral. Por ello, el juzgado ha notificado la medida cautelar acordada al superior jerárquico del investigado, es decir, al concejal encargado de la Policía Local del ayuntamiento de Binissalem.

Según se desprende del auto de medidas cautelares, no se entenderá incumplimiento la coincidencia de ambos en los cambios de turno siempre que el hombre no se dirija a la denunciante, si bien, siempre que las circunstancias del servicio prestado lo permitan, “deberá tratarse de evitar dicha coincidencia”.

Tampoco se considerará incumplimiento cualquier aproximación derivada del cumplimiento de las funciones estrictas de policía, por ejemplo, en el caso de que la agente perjudicada durante un servicio acuda a las inmediaciones del domicilio del jefe policial.

Designa a un intermediario

La magistrada señala que, al ser el investigado el jefe de la Policía Local, deberá abstenerse de remitir o efectuar cualquier comunicación directa a la denunciante, delegando para ello en un tercero. Por ello, la jueza designa a un intermediario para que la afectada pueda efectuar cualquier comunicación en el ámbito laboral a través de esta persona.

El polémico caso en las dependencias policiales estalló en febrero de este año cuando la policía afectada denunció la situación de acoso sexual que había padecido, según su versión, desde finales de 2022 y principios de 2023.

Según detalla la jueza, de la declaración de la denunciante y de los mensajes aportados por ella, se desprende indiciariamente que los hechos pudieran ser constitutivos de un delito de acoso sexual en el ámbito laboral, pues el investigado, “aprovechando su superioridad jerárquica” al ser el jefe de la policía, inició “una serie de comportamientos y comentarios a través de los que le hacía saber su interés en ella, que le gustaba, que le ponía y que quería mantener relaciones sexuales con ella al llegar a decirle en una ocasión que la paró en un stop que la follaría”.

El auto añade que el jefe policial, con la finalidad de obtener favores de naturaleza sexual, la intentaba beneficiar dándole a escoger primero a ella si quería hacer horas extra. Sin embargo, al recibir el rechazo de la agente, quien le dejó claro en distintas ocasiones que no quería tener ningún tipo de relación sentimental con él, empezó a intimidarla con abrirle un expediente disciplinario, así como que podría influir en el proceso en el que se hallaba un familiar en la academia de policía. Todo ello causó en la joven una situación de desasosiego y ansiedad que la llevó a una baja laboral, explica la magistrada.

El investigado se acogió a su derecho a no declarar ante la Guardia Civil, pero en el juzgado de Inca negó las acusaciones de acoso sexual en rotundo y dijo que la agente había malinterpretado sus comentarios porque eran en tono de broma, ya que se tenían confianza y eran amigos. El hombre admitió que la joven policía había recibido varias quejas de ciudadanos, pero apuntó que no quiso ponerle ningún parte en contra para no perjudicarla porque ella tenía mucho potencial y estaba empezando su carrera profesional.

En cambio, otro policía que declaró como testigo manifestó que el jefe estaba muy enfadado con ella y la quería sancionar, pero el alcalde no quiso. Varios compañeros que depusieron ante la Guardia Civil negaron haber presenciado algún episodio de acoso y pusieron en contexto los hechos. Según la versión de estos testigos, el jefe en alguna ocasión reprendió a la agente o le llamó la atención de forma justificada y motivada por el incumplimiento de órdenes o cometidos que la denunciante tenía encomendados durante su jornada laboral y que no había realizado.

La afectada aseguró en su denuncia que el acoso sexual se producía estando ambos a solas. Según su versión, a finales de 2022 él empezó a interesarse por ella, le proponía tomar café a solas y le mandaba mensajes de WhatsApp desde su teléfono personal y desde el corporativo. Tras llevar un tiempo en la unidad, el jefe le hizo saber que se había enamorado de ella, pero la joven le rechazó, según la denunciante.

Cuando el investigado se enteró de que ella había cesado una relación sentimental que mantenía con otra persona, de nuevo le dedicó comentarios diciendo que se sentía atraído por ella. La denunciante se opuso a estar con él y entonces su actitud hacia ella cambió intentando buscar fallos durante su jornada laboral para poder llamarle la atención.

'Te quiero follar'

En una ocasión, cuando la joven se iba hacia casa en su vehículo, se lo encontró a él fuera de servicio y le dijo “quiero follarte, te pondría así” y realizó el gesto de empujar en una postura sexual, añadiendo que conocía caminos a las afueras para poder ir, según la perjudicada. Al día siguiente, el jefe policial le pidió disculpas.

Otra vez, con la excusa de explicarle técnicas de control y reducción policial, estando ambos a solas en dependencias policiales, él la puso a ella con la cara contra la pared, habiendo contacto físico por parte de él con su espalda, llegando a notar todo su cuerpo y sus partes íntimas, según la denunciante.

Cuando él se enteró de que ella había iniciado una relación sentimental con un guardia civil, le pidió explicaciones con frases como “por qué con unos sí y con otros no; me he enterado de que ganas más desnuda que vestida”. En otra ocasión que ella llevaba vestido o falda porque era verano, le envió un mensaje que le decía “no me vengas más vestida de esta forma”. Según la víctima, él le hacía comentarios con doble sentido como “no me calientes, que te gusta calentar y luego no sabes apagarlo” o él le decía que era rápido en sacar el arma y luego matizaba que era el arma “de fuego, de las que hacen pam pam”. La agente aportó las conversaciones de WhatsApp a los investigadores y también los partes médicos por la ansiedad sufrida.