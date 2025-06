“Huele a animal muerto dentro de casa": el infierno diario de los vecinos de la granja avícola de Llucmajor

Las redes sociales de los residentes de las urbanizaciones de Llucmajor echan humo. Los vecinos, más. El hedor de la macrogranja de los horrores tiene a los vecinos desesperados. “Este insoportable hedor va contra la salud”. “Llegas a tu casa y te dan ganas de irte”. “El hedor me genera dolor de cabeza, debe emanar algunos gases para que esto me pase”. “Cierren la granja ya. Vamos a enfermar”. “Duermo con las ventanas cerradas porque si entra el olor en casa, no logras sacarlo”. “Es un olor a animal muerto a lo bestia dentro de tu casa”. Son algunas de las quejas que hacen los vecinos afectados por los olores nauseabundos de la explotación avícola Ses Cisternetes de Avícola Son Perot. Los vecinos se muestran rotundos: “Mantener esta granja en funcionamiento es condenarnos al martirio”.

Xisco Amaya y Nati García, en Tolleric. / R.F.

Nati García es la presidenta de la plataforma 'Stop Macrogranja Llucmajor: Sense olors ni Mosques' y Xisco Amaya es el secretario. Los dos reciben a Diario de Mallorca en la cafetería Tolleric para contar en primera persona el calvario que sufren debido a los fuertes olores que invaden su día a día. “Es nauseabundo”, coinciden. “Es indescriptible”, aseveran. Y es que no solo deben soportar los fuertes olores a animal muerto procedentes de la granja, también tienen que luchar contra la plaga de moscas que les impide hacer una vida normal. En el olvido queda una agradable cena en su jardín porque a la mínima las moscas invaden los platos. “Olvídate de hacer una barbacoa de pescado”, incide Nati García. “Y si, por olvido, te dejas una puerta abierta, tienes cien moscas en casa”, añade Xisco. Encima, los insecticidas no sirven para nada. Así las cosas, han tenido que comprar unas bolsas para atraparlas y contratar una empresa especializada para que instale cubos comunitarios en los jardines. En el bar, Marcelo -el camarero- rocía las mesas con vinagre y coloca estratégicamente vasos con limón y clavo. Y es que, describen alucinados, “las moscas muerden”. “No lo había visto nunca”, comentan. “Quedamos para tomar algo y nos tenemos que ir pasando el repelente”, señala García, que además describe lo incómodo que es cenar al aire libre.

FOTOS | Las nuevas imágenes inéditas de la granja de los horrores de Llucmajor

A todas horas

“El olor es a todas horas”, sentencian pero aseguran que se intensifica en función del tipo de labores que hagan en la granja y de la ventilación de las naves. “Por la noche siempre nos invade el olor, es como si estuvieras dentro de la granja. Creo que aprovechan que bajan las temperaturas para airear las naves. Estoy un poco asustado. Nadie ha abierto el melón pero en el aire que expulsan con los ventiladores, vete a saber qué patógenos nos llegan”, relata visiblemente preocupado Xisco Amaya. “Por la carretera hemos visto camiones chorreando estiércol que entraban a la finca”, indican los vecinos afectados.

Nati García hace tiempo que ha agotado la paciencia. “Nos hemos hartado. Cada vez que huela, voy a llamar a la Policía para que quede constancia legal de lo que estamos padeciendo”, detalla. Esta vecina vive en Tolleric desde 2003. Cuenta que “el cambio brutal fue en 2019”. Desde entonces han presentado multitud de quejas al Ayuntamiento, al Govern e incluso tocaron las puertas del Ministerio. La respuesta ha sido la inacción.

En 2022 tuvieron la primera concentración y los vecinos aunaron fuerzas. Decidieron investigar por su cuenta pero se encontraron con multitud de obstáculos. “Nuestra única respuesta ha sido de Atmósfera”, aseguran desde la plataforma. Xisco Amaya hace hincapié en que a la granja le falta la autorización medioambiental integrada. “Presentamos 33 páginas de alegaciones al proyecto de Avícola Son Perot para legalizar la granja. Las presentamos a título personal porque la administración no ha movido un dedo por los vecinos”, detalla disgustado Xisco. “Si nosotros no hubiéramos presentado las alegaciones y no estuviéramos al pie del cañón, estoy segura que hubieran obtenido la autorización ambiental integrada”, añade Nati García. “Si no ha pasado el trámite de evaluación de impacto ambiental, cualquier autorización que se le haya dado se considera nula”, concreta Amaya. “Cualquier proyecto que no haya pasado por el trámite de evaluación de impacto ambiental y esté construido y operativo, no puede someterse a este trámite. Esta primera alegación ya tumbaba el proyecto. Por ello, creo que intentaron irse a Sineu”, detalla

Fuerza vecinal

“Menos mal que pararon lo de Sineu porque les hubiera tocado vivir un calvario. La diferencia es cómo actuó el Ayuntamiento de Sineu y los Consistorios de los pueblos vecinos. Fueron todos a la una. Aquí, en Llucmajor la alcaldesa podrá decir que no tiene las competencias pero es relativo, el de Sineu tampoco las tenía y no se puso de perfil. Al contrario, defendió a su municipio”, sentencia Amaya. "Llucmajor es la ciudad sin ley", critican los afectados. “En todo este tiempo, ninguno de los alcaldes se ha reunido con nosotros para saber en qué nos podía ayudar. La única que nos llamó fue Pilar Seguí, la concejala de Medio Ambiente que ha dimitido. Esa sí se preocupó por los vecinos. Lo de la alcaldesa ha sido vergonzoso. Se la ve sonriente como si no pasara nada. Es nefasto”, lamenta Nati García.

Ahora, los vecinos se han unido en una plataforma para luchar juntos. También han contratado a un abogado de fuera de la isla, en quien, aseguran, “es el único en quien confiamos para que ponga remedio a esta situación”. “El abogado ya ha acudido al juzgado de instrucción. Va con todo. Tiene muy claro que no se puede tener a la gente en estas condiciones y está dispuesto a tocar todas las teclas necesarias: va contra funcionarios y contra la administración”, explican desde la plataforma. “El titular de la granja tiene mucha culpa, pero tanta o más responsabilidad recae en la administración”, coinciden.

La presidenta de la plataforma confiesa que la lucha es agotadora, por ello, la difusión de las imágenes de ARDE y Satya ha sido un soplo de aire fresco: “Pasas por muchas fases, pasas de estar enfadada a un nivel brutal, luego sientes mucha decepción porque la administración se está riendo de nosotros y nos deja abandonados. Son más culpables que el propio titular de la granja”.

“Esta granja no es de fiar. Son muchas cosas que han hecho que hagamos llegado al límite”, añade Xisco. Con Arde y Satya Animal nos ha venido a ver Dios. Son gente maravillosa, nos apoyan en todo. Nos han dado visibilidad a nivel nacional e internacional. Ha sido un gran apoyo para los vecinos y contratar al abogado ha sido un acierto”.

Desde el inicio de su lucha, los vecinos no han pedido el cierre inmediato de la granja, sino que exigieron un plan de desescalada para su clausura. Todos —vecinos, comercios, hoteles, agroturismos y alojamientos de alquiler vacacional— se han visto perjudicados. Algunos propietarios de alquiler vacacional incluso han tenido que devolver el dinero de las reservas, ya que los inquilinos no podían soportar el olor ni disfrutar de su estancia debido a la invasión de moscas. “Parece que solo esta empresa genera puestos de trabajo, pero hay mucha gente que también crea empleo y a la que la granja está perjudicando económicamente”, lamentan.