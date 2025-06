Granja avícola de Llucmajor: la expansión del hedor okupa

Persiste la impresión de que los correctivos que se imponen a Avícola Son Perot están concebidos para tirar por el camino de en medio, como una forma de blanquear, o cuando menos dejar en tono gris, abusos y permisividades encubiertas. Si una gallina, o diez, llevan muertas horas o días se aprecia a simple vista. Lo mismo ocurre con un hedor producido por una putrefacción incipiente o avanzada. Las denuncias de ARDE y Satya ponen al descubierto muchas evidencias difíciles de rebatir, los residentes en las urbanizaciones que tienen el infortunio de estar dentro de la onda expansiva de las pestilencias de Ses Cisternetes acumulan un arsenal de quejas y reivindicaciones que, según ellos, no han podido acabar con la sonrisa de la alcaldesa de Llucmajor, Xisca Lascolas. Sueñan con que su homólogo de Sineu, Tomeu Mulet, vaya a sustituirle una temporada porque en el Pla por lo menos han conseguido vetar la macrogranja. Con todo ello, con lo visto en la explotación del Migjorn, el Govern propone sanciones intermedias que con mucha probabilidad serán recurridas por Avícola Son Perot. Se trata de seguir presionando y no ceder.

Las descripciones y vivencias narradas por Nati Garcia y Xisco Amaya en estas mismas páginas invitan a la compasión y hacen comprensible su desespero. Pero no eso no solucionada nada, se queda en una solidaridad testimonial. Sin menospreciar el calvario particular de cada uno, aquí lo verdaderamente grave es que están confabulados todos los elementos necesarios para activar un verdadero problema de salud pública. En esta Mallorca de todos los excesos posibles se ha alimentado incluso la proliferación de moscas de comportamiento semejante al de enjambre de abejas. Ahora que el insecto imprescindible tiene dificultades para cumplir con la polinización, que vengan las moscas repugnantes que nadie quiere hospedar pero otros te remiten por exceso de descuido y sobrexplotación animal. Es una forma de okupación, asociada al hedor, que allana los derechos más elementales de la privacidad y la salud.