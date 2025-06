“Entrar a este edificio ruinoso es un peligro”: vecinos de Artà exigen reanudar las obras del centro de salud

El Ayuntamiento de Artà, que desde 2016 cedió el solar a la Conselleria de Salut para construir el nuevo centro de salud del municipio, ha perdido la paciencia. Las obras llevan más de un año paradas, y la última licitación, presuntamente, quedó desierta por falta de dotación económica. PSOE, El Pi e Independents piden soluciones al problema, ya que, tras haber ejecutado un 30 % de la obra, esta permanece paralizada a la espera de una nueva licitación, que reclaman no se demore otro año más. Mientras tanto, el actual centro de salud, situado en el centro histórico del municipio, está prácticamente en ruinas. Según el alcalde socialista, Manolo Galán, su estado roza la insalubridad: hay humedades, goteras en el tejado y zonas que se están cayendo. Una vez iniciadas las obras —ahora detenidas— del nuevo centro en Na Pati, se dejaron de hacer inversiones en el viejo centro sanitario, lo que ha provocado una situación deplorable en sus instalaciones. Para algunos vecinos, la situación se ha vuelto insostenible, y consideran las nuevas dependencias sanitarias no solo una prioridad, sino una urgencia. “No sé por qué se han parado las obras. Soy usuario habitual del centro, y si ya es difícil llegar y aparcar, más lo es tener que entrar a este edificio ruinoso”, comenta un usuario. Otros bromean sobre la grúa de las obras, que lleva mucho tiempo detenida: “Si se ha parado, no es por falta de gasolina… ¡tienen una gasolinera al lado!”.

Maria Antònia Sureda y el alcalde Manolo Galán. / Biel Capó

Galán recuerda que la ciudadanía le pregunta qué ocurre con la gran grúa que lleva meses parada. Explica que las obras comenzaron en enero de 2023 y se detuvieron en julio del mismo año, permaneciendo paralizadas desde entonces. La licitación del 31 de enero de este año también quedó desierta. “Lo que pedimos es que no se demore un año más. No se trata de buscar culpables, sino soluciones. Estoy dispuesto a sentarme con quien corresponda para encontrarlas; ya lo he hablado con la presidenta y le he expuesto nuestras prioridades”, señala.

"No se trata de buscar culpables, sino soluciones" Manolo Galán — Alcalde de Artà

Añade que, además, se necesita una cartera de servicios que es imposible adecuar en las actuales instalaciones, por falta de espacio y condiciones. Ahora, la Conselleria realizará unas obras en el viejo centro, pero son intervenciones superficiales, de “maquillaje”. Por su parte, el Ayuntamiento comenzará el día 25 unas obras para reparar el tejado. Llegados a este punto, Galán anuncia que se abrirá un plazo para que la ciudadanía aporte su opinión y se recogerán firmas, ya que, en sus palabras, “hemos llegado a un punto en el que no sé cómo actuar”. “Nuestro miedo es que ahora tarden un año más en licitar las obras pendientes, y todo apunta a que así será”, asegura el alcalde artanenc.

Reclaman que se retomen las obras del centro de salud en Artà, paralizadas desde 2023. / Biel Capó

Por parte de la representante de El Pi, Maria Antònia Sureda, se recuerda que hace ya diez años la Conselleria advirtió que el centro de salud de Artà era uno de los más obsoletos de toda Mallorca. Una década después, a la espera del nuevo centro, no se han realizado obras de mantenimiento, y por eso se encuentra en un estado casi de insalubridad. “Lo que queremos es que se termine el nuevo centro de salud”, subraya.

Lo cierto es que existe un sentir generalizado de desamparo sanitario. Al primer edil no le será difícil recabar apoyos o firmas a favor de que se solucione la problemática con el viejo centro sanitario.