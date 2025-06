El Ayuntamiento de Andratx no incluyó el llaüt protegido en el registro de bienes municipales

El anterior equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Andratx, formado por el tripartito que formaban PSOE, El Pí y Més, no incluyó en el inventario municipal de bienes a proteger el histórico llaüt, Margarita II, que se rompió en dos trozos durante un cambio de ubicación y quedó destrozado, sin la posibilidad de ser restaurado.

El Consistorio, gobernado en la actualidad por el PP, se enfrenta en estos momentos a un expediente sancionador que ha iniciado el Consell de Mallorca, a través del departamento de Patrimonio. Los hechos parecen bastante claros: la embarcación turística había sido declarada como un bien a proteger, por sus características históricas, y el Ayuntamiento no adoptó ni las más mínimas medidas para evitar su destrucción.

Esta embarcación fue regalada al Consistorio por su propietario en el año 2017 con la única condición de que se encargara de su cuidado y restauración. Al tratarse de un llaüt con unas características muy especiales, ya que este barco durante años trasladó a turistas por las aguas del municipio, desde el Consistorio se solicitó al Consell que lo declarara como un bien protegido. La institución aprobó la propuesta en el año 2019, pero impuso una serie de condiciones, precisamente, para asegurar el mantenimiento del barco, que iba a ser restaurado y más tarde expuesto en el futuro museo marítimo.

Lo cierto es que desde el momento en el que se aceptó este regalo la embarcación estuvo años abandonada en un solar municipal y el Ayuntamiento no adoptó la más mínima medida para protegerla. Ni siquiera se le colocó una lona por encima para protegerla de las condiciones meteorológicas. Sufrió las inclemencias de la lluvia, que provocaron que la madera se humedeciera y se pudriera. Pero además de esta falta de interés por cuidar de una embarcación tan especial lo más grave es que no fue ni siquiera fue incluida en el inventario municipal. Es decir, no aparece en el registro municipal de bienes protegidos, como se ha podido comprobar a raíz de la investigación que se inició desde que se produjo la rotura del barco en una maniobra para moverla.

Fuentes del actual Consistorio han asegurado que ninguno de los concejales que dirigen ahora el Ayuntamiento conocía la situación del Margarita II, ya que ningún representante del anterior equipo de Gobierno informó de la situación de esta embarcación. Sin embargo, el Consell no tramita este expediente sancionador contra un responsable político concreto, sino que la responsabilidad la situará en el propio Ayuntamiento de Andratx, con independencia de quién lo gobierne.

Estefanía Gonzalvo, alcaldesa del municipio, señaló a este periódico que en el caso de que el Ayuntamiento tenga que afrontar una sanción económica, se repercutirá en el responsable político que no se preocupó por incluir la embarcación Margarita II en el registro de bienes protegidos. Recordó que en la época en la que se aceptó el regalo del barco y se tramitó la petición de protección ante el Consell de Mallorca, la responsable del departamento de Patrimonio era Katia Rouarch, de El Pi, que en la anterior legislatura fue durante un periodo de tiempo la alcaldesa del municipio. Por tanto, Gonzalvo señala a su antecesora como máxima responsable de lo ocurrido, a pesar de que ha sido en la actual legislatura cuando el barco se partió en dos durante un traslado, ya que los operarios municipales se vieron obligados a moverlo para realizar una limpieza del solar donde estaba situado el llaüt.

La imagen aérea refleja el abandono del llaüt / ,

Aunque la sanción económica, en el peor de los casos, podría alcanzar los 600.000 euros, la actual alcaldesa confía en que no sea tan elevada, sobre todo teniendo en cuenta que se trataba de un barco que tenía un valor de 10.000 euros.

Gonzálvo recordó que los concejales de la Oposición solicitaron un Pleno extraordinario para denunciar lo que había ocurrido con el barco, al partirse durante su traslado, solicitando incluso el cese del actual responsable del área de Patrimonio. La alcaldesa señaló directamente a los que políticos que pedían este cese de ser los responsables de lo ocurrido, ya que no solo no incluyeron al Margarita II en el catálogo de bienes a proteger, sino que no adoptaron la más mínima para resguardar la embarcación, como así habían aconsejado los técnicos del Consell de Mallorca. En el Pleno se mostraron una serie de fotografías aéreas, anteriores al traslado, que reflejaban que el barco había sido invadido por la maleza, lo que demostraba que la embarcación estaba literalmente abandonada en el solar municipal a pesar de que formaba parte de la historia náutica del municipio.