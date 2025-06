El drama de una expropiación en Andratx: "No puedes destruir la vida de una persona así”

“Sí al polideportivo. No a que me quiten mi casa”. Este es el mensaje que luce una gran pancarta en el camino que lleva a la casa de Ramon Amores, un vecino de 66 años de Andratx que se ve plenamente afectado por el proyecto del nuevo pabellón deportivo de Es Vinyet, que la semana pasada presentó el Ayuntamiento de Andratx. “No somos gente de armar jaleo pero vamos a luchar porque si me quitan la casa, me quedo en la calle”, sentencia el afectado que mantiene que existe la posibilidad de que solo le expropien un trozo de terreno para así poder mantener su vivienda. “No ha habido manera, nos hemos reunido unas cuántas veces con la alcaldesa Estefanía Gonzálvo pero ya no sabemos qué hacer”, explica Ramon Amores que junto a su abogado han decidido movilizarse para poder luchar para garantizar que no le quiten la casa. “Pido una vivienda similar a la que tengo”, matiza. “No puedes destruir la vida a una persona de esta manera”, sentencia Ramon que deja claro que están a favor de la construcción del pabellón deportivo pero sin que le expropien la casa. De hecho, el vecino afectado está convencido de que la situación “tiene arreglo”.

En cantidad de dinero, explica, le ofrecen unos 380.000 euros, buena parte se lo gastará en abogados para poder defender su derecho de mantener íntegra su vivienda. Se trata de una casa con terreno, salón comedor, dos dormitorios, dos baños, patio, lavandería, piscina y barbacoa, además de la zona de los olivos, el huerto y los animales. “Todo ello no cabe en un piso que me ofrecen desde el Ayuntamiento”, sentencia Amoers, que pone de manifiesto su desacuerdo con la cantidad de dinero que le quieren abonar con la expropiación porque lo que reclama el afectado es una vivienda similar a la que ahora le quieren expropiar.

Cabe recordar que la remodelación de este pabellón "ha sido una de las prioridades del equipo de gobierno desde el inicio de legislatura". El proyecto ha sido redactado por NGNP Arquitectos y el coste de la inversión será de 10 millones de euros aproximadamente.