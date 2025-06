La Felib convoca a los alcaldes de las islas a manifestarse en Madrid contra la "asfixia financiera local"

La Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (Felib) se ha sumado a la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para que alcaldes y presidentes de entidades locales se manifiesten este próximo miércoles 18 de junio, a partir de las 11,30 horas, antes las puertas del Congreso de los Diputados de Madrid para "visibilizar la situación de asfixia financiera que atraviesan los gobiernos locales y la falta de respuesta por parte del Ejecutivo", según explica la federación que aglutina a los ayuntamientos de las islas.

“El Estado está castigando la buena gestión que hacemos desde los Ayuntamientos. A pesar de haber ahorrado dinero, no nos dejan invertirlo en nada. Ni tan siquiera en inversiones financieramente sostenibles. Lo único que podemos hacer es cancelar deuda y como la mayoría de consistorios no la tenemos, no nos queda otra opción que guardar los remanentes acumulados en el banco”, ha denunciado Jaume Ferriol, presidente de la Felib y alcalde de Maria de la Salut.

Ferriol añade que desde la FEMP "llevan ya tiempo reivindicando un cambio en el sistema de financiación local, en aras de que cada ayuntamiento tenga la potestad de utilizar el superávit acumulado de ejercicios anteriores". Sin embargo y contrariamente a lo que vienen reclamando, han recibido dos comunicaciones por parte del Ministerio de Hacienda en las que se les informa que, ante la falta de Presupuestos Generales del Estado, las Entidades Locales deberán destinar el superávit de 2024 obligatoriamente a reducir deuda en 2025, imposibilitando así cualquier tipo de inversión, denuncia la Felib.

“Europa obliga a España a no excederse de un determinado déficit. Y la mayoría de ayuntamientos no sólo cumplimos con ello, sino que incluso ahorramos", añade la federación, que acusa al gobierno central de "no cumplir" con lo marcado por Europa. "Y no es justo que, para equilibrar su exceso de gasto, nosotros no podamos invertir nuestros remanentes en la prestación de aquellos servicios que requieren nuestros vecinos y en la realización de aquellas inversiones que necesitamos en nuestros municipios”, argumenta Jaume Ferriol.

En este sentido, el pasado mes de abril la FEMP mandó sendas cartas tanto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reclamando que se ponga una rápida solución a esta situación y que se adopten las medidas necesarias para garantizar la estabilidad financiera de las entidades locales. “Desde los ayuntamientos siempre tratamos de llevar una gestión económica eficiente y responsable y nos sentimos castigados por ello. No podemos seguir permitiendo que no nos dejen invertir nuestros remanentes en aquellas cosas que realmente necesitamos en nuestros pueblos y a las que no podemos acceder no porque no tengamos el dinero, sino porque no nos lo dejan utilizar”, insiste el presidente de la FELIB.

Peticiones de la federación

Ante la "falta de respuesta y soluciones" por parte del Gobierno, se ha decidido promover esta convocatoria con el objetivo de que “todo el país, desde la sede la soberanía nacional, sea consciente de las necesidades del municipalismo en materia de financiación local”.

Entre las exigencias que trasladan al Ejecutivo figuran la aprobación urgente de un Real Decreto-ley que permita la suficiencia y estabilidad financiera de los ayuntamientos, "única vía para salvar la situación actual ante la falta de Presupuestos Generales del Estado"; la actualización de las entregas a cuenta para 2025 y el abono de las liquidaciones de 2023, "cuya ausencia está provocando una pérdida de más de 4.800 millones de euros para las entidades locales"; la posibilidad de destinar el superávit municipal a las inversiones financieramente sostenibles, con el fin de revitalizar la economía local; y la convocatoria inmediata de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), órgano de diálogo entre el Gobierno y las entidades locales, que "no se reúne de forma ordinaria desde hace tres años".

La Felib destaca que las reclamaciones de los ayuntamientos cuentan con el acuerdo unánime de todos los grupos políticos presentes en la FEMP (PSOE, PP, Junts, ERC, Sumar-Podemos-IU) y que dichas reivindicaciones ya fueron trasladadas al presidente del Gobierno durante su intervención en la XXVIII Conferencia de presidentes, celebrada en Barcelona.