Espai Goya pide la mediación municipal para proteger de la especulación el antiguo cine de Manacor

La asociación recientemente constituida bajo el nombre Espai Goya ha pedido este sábado la mediación del Ayuntamiento de Manacor ante el peligro de que el edificio del antiguo cine de barrio “acabe en manos de un fondo buitre” que quiera especular con el inmueble del Pou Fondo. “Hay que evitar que un elemento patrimonial de la ciudad como este acabe como el Teatro Principal”, han explicado Macià Vives y Marta Blanco, en representación de los diferentes colectivos que conforman la asociación.

Espai Goya interpela al consistorio de Manacor “para que adopte medidas que garanticen la protección del edificio y para que se implique como agente mediador, tanto para valorar e incluir en el catálogo del patrimonio la historia más reciente del edificio como cine, como para encontrar una opción viable y satisfactoria para un edificio que las entidades han convertido en un espacio popular”.

De momento, y en poco más de un año desde que el Goya volvió a abrir, se han organizado más de 20 actividades “con centenares de personas que se han implicado”. Neura, Xítxeros amb Empenta, Caterva, Endavant, Arrels, Assemblea Antipatriarcal o Manacor amb Palestina, además de gente a título individual, también han realizado distintas tareas de limpieza y pequeñas reformas en la planta baja, a partir de un acuerdo verbal con la propiedad del edificio.

El cine Goya / S. Sansó

Han recordado que han “limpiado y saneado el espacio, retirado escombros, arreglado goteras, puesto luz con baterías eléctricas, instalado persianas nuevas y realizado visitas con arquitectos para garantizar que las intervenciones eran beneficiosas para el edificio”, señalando además que encontraron “un espacio condenado al olvido (cerró en octubre de 2000 como cine), nido de suciedad, plagas y molestias para los vecinos”.

Sin implicación municipal

De momento y aunque la mayoría de partidos políticos ha ido incluyendo repetidamente en sus programas electorales la adquisición del antiguo Goya para convertirlo en un local cultural municipal, ninguno de los gobernantes de las últimas legislaturas ha dado pasos efectivos para comprarlo, ni siquiera para solicitar ayuda estatal o fondos europeos destinados a tal fin.

Tampoco el actual pacto de gobierno formado por Més-Esquerra, PSOE y AIPC ha mencionado en algún la posibilidad, y han ido descartando la opción por el coste económico que implicaría reformar el edificio para poder utilizarlo con garantías.

Precisamente, el actual concejal de Cultura, Ferran Montero, explica que desde el Ayuntamiento “hemos mantenido conversaciones tanto con las entidades como con la propiedad a lo largo del tiempo, y somos conscientes del valor social y cultural que puede tener este espacio”.

En cuanto a la posibilidad de que la propietaria del Goya, Margalida Fons, desee vender el espacio y solicitar un cambio de uso al consistorio, Montero señala que “el contacto con la propiedad es relativamente habitual, aunque no conocemos en detalle sus intenciones ni las posibilidades reales que contemplan. En cualquier caso, estamos abiertos a facilitar el diálogo y, si es posible, contribuir a una solución que beneficie al interés general”.

Ante la falta de concreción municipal, Fons, admite que “el cine es de propiedad familiar". "Al principio me pareció bien que el edificio cobrara vida y nunca he tenido inconveniente que los colectivos lo utilicen, pero no en exclusiva ni de manera politizada”, al tiempo que explica que según habló con ellos, "tienen previsto abandonar el Goya el próximo 15 de septiembre”.