Los payeses de sa Pobla no ven soluciones para la plaga de nematodos tras una reunión con la Conselleria

Este viernes se ha celebrado la reunión en sa Pobla entre los payeses, los representantes de la Conselleria de Agricultura del Govern y el alcalde, Biel Ferragut. Los payeses exigen soluciones para la plaga de nematodos, precios justos y que se acabe con la competencia desleal. En medio de la crisis de la patata, los agricultores han podido expresar directamente a los responsables de la administración su profunda frustración por su realidad actual, en la que la situación entre el pequeño productor y los agroempresarios es desproporcionada.

Esta situación crítica ha llegado hoy a un punto álgido durante esta reunión en la que ha participado el alcalde de Sa Pobla, Biel Ferragut, una figura clave en la defensa de los intereses de los agricultores desde que los payeses han alzado la voz, y el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, acompañado por el director general de Agricultura, Fernando Fernández. El objetivo era abordar los graves desafíos a los que se enfrentan los productores de patata de sa Pobla impulsados principalmente por una devastadora plaga de nematodos y las estrictas normativas fitosanitarias europeas, además de la competencia desleal de otros productos procedentes del exterior de la Unión Europea que no siguen las estrictas normativas sobre fitosanitarios que afectan a los productores locales.

Diálogo Directo con los Payeses

Los agricultores han transmitido su cruda realidad a los representantes de la Conselleria. Después de este diálogo directo con los productores, al parecer, se ha producido otro con los portales exportadores del municipio, lo que subraya la compleja y a menudo opaca cadena de valor de la patata, que deja en desventaja al pequeño productor, que pierde el control de su producción una vez entregada la patata. Los agricultores expresan una profunda preocupación, ya que siembran y entregan sus cosechas, pero padecen la incertidumbre sobre sus ganancias durante muchos meses.

"Queremos vivir de lo que producimos; queremos que la producción sea rentable. Necesitamos un precio justo cuando entregamos nuestra mercancía al almacén, eso para empezar", ha expresado un agricultor, enfatizando la urgente necesidad de viabilidad a largo plazo por encima de los subsidios intermitentes y otras vías de ayuda que apunten a la rotación de cultivos. Otro agricultor ha expresado sus dudas sobre "si el mercado podrá aguantar la bajada de producción". El alcalde Biel Ferragut , como concejal de Agricultura, ha respaldado activamente estas demandas, buscando soluciones "adaptadas para sa Pobla" que aseguren la sostenibilidad del sector.

Críticas al Sistema de Ayudas y la Inviabilidad de las Soluciones Actuales

Una crítica recurrente por parte de los agricultores es la percibida injusticia en la distribución de las ayudas: "Las ayudas siempre se las llevan los mismos". En respuesta a la petición de los payeses de obtener una excepción para el uso de fitosanitarios adecuados para combatir la plaga de nematodos, el gobierno ha vuelto a sugerir la rotación de cultivos como solución. Sin embargo, los agricultores consideran que esta solución es económicamente inviable. Mientras que para las agroempresas parecerían viables, los pequeños productores no lo ven igual, lo que ha llevado a discusiones sobre posibles paquetes de ayuda. No obstante, estas posibles ayudas no satisfacerían al sector ni se consideraría una solución a corto plazo contra la infestación de nematodos.

Los agricultores insisten en la necesidad de ampliar las excepciones en el uso de productos fitosanitarios y exigir medidas que les permitan "vivir" dignamente de su trabajo, garantizando la rentabilidad de sus explotaciones. La reunión de hoy ha marcado un primer paso crucial en un diálogo que los agricultores de Sa Pobla, con el apoyo del alcalde Ferragut , esperan que se traduzca en soluciones concretas y un futuro más justo para su industria de la patata. Simonet ha expresado que han recogido las peticiones de los payeses y que las que no están en sus manos, como la entrada de productos producidos fuera de Europa, son elevadas a administraciones supramunicipales.