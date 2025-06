Son Boga, la 'escoleta' de Manacor que lleva 13 años esperando refrigeración: "Los niños no pueden dormir"

El centro de Educación Infantil de Son Boga de Manacor, inaugurado en el curso 2011-12, lleva años sufriendo problemas de climatización. Un hecho que se acentúa durante los meses de primavera y verano, cuando las temperaturas suben y los niños, de entre 0 y 3 años, tienen dificultades para estar en clase, donde esta semana ya se han alcanzado los 29 grados y se prevé que continúen subiendo.

Cansados, los padres y madres han empezado a alzar la voz por lo que consideran un perjuicio evidente para sus hijos y un agravio comparativo respecto a otras escoletas —"incluso más antiguas"— que sí disponen de sistemas eficientes. "Los niños no están bien, sudan toda la mañana y no pueden dormir. El aula (que tiene grandes ventanales que aportan luz) hace un efecto invernadero que lo complica todo aún más", explican.

Consultada hace unos días, la concejala municipal de Educación, Carme Gomila, recordaba que desde el Ayuntamiento son conscientes del problema: "Ya cuando se construyó tanto el Molí d’en Xema (la escuela de educación primaria contigua) como Son Boga, se instaló un sistema de climatización compartido y la Conselleria no previó que sería insuficiente".

Este matiz es importante. La Conselleria de Educación, que a principios de legislatura ya redactó un informe completo sobre los problemas de calor y la falta de eficiencia del sistema instalado hace unos 15 años, ha enviado este miércoles por la mañana a un técnico especializado para comprobar las posibles incidencias con la sorpresa de que ni siquiera encontró ningún sistema de refrigeración ni en la escuela del Molí d’en Xema ni, evidentemente, en Son Boga, que en teoría debía utilizar el mismo.

Bomba de calor

Educación ha informado de que sí existe un sistema de climatización, pero se trata de una bomba de calor pensada para combatir las temperaturas del invierno, que también puede funcionar como ventilación en verano “para bajar algún grado, pero que no puede funcionar como sistema de refrigeración o aire acondicionado”. Este punto plantea una nueva pregunta para los afectados, que se cuestionan por qué ninguno de los dos centros, teniendo un informe hecho, cuenta aún con aire acondicionado en verano. También se preguntan a quién le corresponde instalarlo ahora.

Según subraya el alcalde de Manacor, Miquel Oliver, "la puesta en marcha de las instalaciones siempre es competencia de la Conselleria de Educación y después el mantenimiento pertenece al Ayuntamiento. Por tanto, no podemos mantener algo que no existe ni se planteó bien en su momento". Un aspecto que el Govern matiza: "La escuela del Molí d’en Xema es una cosa, pero la escoleta de Son Boga es municipal". Así pues, deberá ser el consistorio manacorí quien tenga que encontrar una solución, que ya no se prevé que llegue antes de final de curso, por mucho que las aulas sigan siendo pequeños hornos.

Día de presentación

Paralelamente, este jueves la Conselleria de Educación presenta precisamente un plan de climatización de centros educativos, en el que en una primera fase se han estudiado (en colaboración con la Universitat de les Illes Balears) hasta 20 centros, con el fin de determinar qué actuaciones requieren "que no solo pasan por instalar aires acondicionados, sino que van más allá, con mejoras en los cerramientos exteriores, pérgolas o zonas de sombra", explican desde el Govern.