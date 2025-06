Santuarios de animales ofrecen sus instalaciones para evitar el sacrificio de gallinas en la granja de Llucmajor

Desde la Federación de Santuarios de Animales han expresado este jueves su "enérgica condena" al plan de sacrificio de los animales en la explotación avícola de Llucmajor, propiedad de Avícola Son Perot S.A. y hace un "llamamiento urgente" a las autoridades locales, al propietario de la explotación y a la Conselleria de Agricultura para "detener esta medida cruel e innecesaria", sin poner en riesgo en ningún momento las medidas sanitarias necesarias para el correcto traslado de los animales. Esta federación ofrece una "alternativa real y compasiva: el traslado inmediato de todos los animales afectados a una red de santuarios asociados, donde podrán ser acogidos, rehabilitados y vivir libres de explotación".

Según explican, varios de sus miembros ya han confirmado su disponibilidad para recibir animales y garantizarles una vida digna. Asimismo, "FESA liderará una acción coordinada entre todos los santuarios del Estado español para salvar la vida de las aves".

La federación apunta que "más de 20.000 gallinas ponedoras de esta granja están en riesgo inminente de ser sacrificadas tras el vaciado de una de las siete naves de la explotación por orden de la Conselleria de Agricultura". Sin embargo, añade, "no existe justificación ética para optar por la matanza cuando hay opciones viables". Asegura que tiene instalaciones para acoger a estos animales y que diversos santuarios ya han ofrecido su infraestructura. También podrá aportar un transporte seguro para las aves, ya que "varias organizaciones como Salvando Peludos han mostrado interés y apoyo para encargarse del traslado". Asimismo, indican que ciudadanos "podrían colaborar en la financiación de su rescate" mediante el apadrinamiento de los animales.

Por todo ello, exigen la "suspensión inmediata" del sacrificio, así como la puesta en marcha de una colaboración institucional para que la Conselleria de Agricultura del Govern balear "facilite permisos para su rescate y transporte, siguiendo en todo momento los protocolos de traslado acordes a los permisos sanitarios pertinentes". También reclaman transparencia y "que se informe públicamente sobre el número y condiciones de los animales afectados".

La federación de santuarios explica que "no es la primera vez que, desde las organizaciones, llegamos donde las autoridades no lo hacen". Recuerdan que en 2020, 14.000 pollitos destinados a una granja industrial de pollos de engorde fueron abandonados en el aeropuerto de Barajas, y entonces, "diversos santuarios nos hicimos cargo de las vidas que pudieron resistir la situación". "Nuestra pretensión aquí es evitar el vaciado sanitario y proporcionarles una vida digna, lejos del maltrato y la explotación, como animales de compañía, no de consumo". Por último, reivindican que "los animales no son mercancías".