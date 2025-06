La oposición de Sóller pide romper el contrato con la ATIB para recaudar los tributos

Més y PSOE en el Ayuntamiento de Sóller han reclamado que la gestión de los tributos municipales retorne al ayuntamiento de Sóller y que el municipio rescinda el convenio que mantiene con la Agència Tributària de les Illes Balears (ATB), que desde el año 2021 se ocupa del cobro y gestión de impuestos y tasas municipales. Estos dos partidos piden el retorno de la gestión tributaria al Ayuntamiento al poner en duda el trabajo de la ATIB, en tanto que el último pleno dio de baja como incobrables 23.000 recibos por un importe total de casi dos millones de euros.

Laura Celià, de Més per Sóller, aseguró que la ATIB “no es eficiente” pese a que el municipio “paga un dineral a una empresa privada que cobra los tributos”. Además de calificar su gestión de “opaca”, Celià lamentó que desde el Ayuntamiento “no se nos dé información del grado de recaudación de tributos de Sóller”. Por su parte, el socialista Jaume Mateu, aseguró que “la eficacia de la recaudación no ha mejorado con la ATIB”, por lo que abogó que esta competencia retorne al Ayuntamiento.

Sebastià Aguiló, de Seny, si bien no reclamó la municipalización, lamentó que “la ATIB no ha hecho su trabajo”.

Desde el equipo de gobierno, Carlos Darder, del PP, recordó que hasta la entrada de la ATIB en Sóller “solo pagaban las multas los residentes” al recordar que el Ayuntamiento no disponía de mecanismos legales para aplicar el cobro por vía ejecutiva a los no residentes. Y la concejal de Hacienda, Andrea Pomar, calificó de “curioso” que la ATIB “sea tan mala cuando todos los municipios de la isla excepto uno tienen cedida su recaudación de tributos a este organismo”. Pomar se mostró satisfecha por el trabajo que realiza y recordó que “sin la ATIB no se podrían cobrar muchos recibos que ahora sí se ingresan, lo que supondría un coste muy elevado para el ayuntamiento”.