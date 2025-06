Magaluf celebrará el 22 de junio una jornada festiva para inaugurar su remodelado paseo marítimo

El próximo domingo 22 de junio, Magaluf acogerá una gran jornada festiva con motivo de la inauguración de la primera fase de su remodelado paseo marítimo, que lleva el nombre de Paseo Gabriel Escarrer Juliá. El Ayuntamiento de Calvià ha organizado más de una veintena de actividades gratuitas, dirigidas tanto a residentes como a turistas, para celebrar la apertura del nuevo tramo.

Las actividades comenzarán a las 9:00 horas de la mañana y se prolongarán durante todo el día. A las 11:00 h tendrá lugar el acto institucional con el corte de cinta protocolario y un recorrido por el paseo, seguido de un homenaje en la plaza Jacques Sasson a Catalina Feliu, propietaria de la primera casa construida en el Paseo Marítimo. Feliu recibirá una escultura conmemorativa, el Cor de Calvià, y se proyectará el documental Catalina i Magaluf, que repasa casi un siglo de historia local a través de su testimonio.

Durante el evento también se anunciarán detalles del próximo congreso de ABTA que se celebrará en octubre en el municipio. Además, se podrá visitar una exposición de fotografías históricas de Magaluf y habrá un punto fotográfico con el lema Magaluf for All, según informó el Ayuntamiento en una nota de prensa.

'Gastrofira Magaluf'

Como parte de la programación, se lanzará la primera edición de la Gastrofira Magaluf, en la que una decena de establecimientos de la zona ofrecerán promociones y descuentos. A lo largo del día también se celebrarán actividades deportivas como vóley, rugby, futvóley y minitenis, así como talleres infantiles, castillos hinchables, pintacaras y animación con xeremiers, ball de bot, charangas, DJs y música en directo.

La jornada contará con actuaciones musicales a cargo de jóvenes talentos locales como Paula Presente —ganadora del concurso Talent Jove de Calvià—, así como Lucía Servera, Dalu y Carol Hazas. También habrá sesiones de jazz en directo y animación del Circo Stromboli.

Las obras del paseo han contado con una financiación de cuatro millones de euros procedentes de los Fondos Next Generation de la Unión Europea, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en colaboración con el Ministerio de Industria y Turismo y la Conselleria de Turismo del Govern balear, a través de Illes Balears Sostenibles. A ello se suma un millón de euros adicional procedente del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS).

La jornada del 22 de junio se enmarca dentro de la campaña Magaluf for All, impulsada por el Ayuntamiento de Calvià con financiación de los fondos ITS.