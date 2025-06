Miquel Trias rinde homenaje a los olivos mallorquines recopilando sus dibujos en un libro

Hay árboles que no solo echan raíces en la tierra, sino también en la memoria y el alma de quienes los contemplan. De esa contemplación nace Passió per les oliveres, un libro que reúne setenta dibujos de olivos mallorquines trazados con sensibilidad y maestría por Miquel Trias. Publicado por Documenta Balear con el respaldo del Consorci de la Serra de Tramuntana, este homenaje al árbol milenario se presenta este jueves a las 19 horas en el Museu de Mallorca.

La presentación contará con la presencia del propio autor, acompañado por el colaborador de este periódico, Felip Munar, y Felio Bauzá, que han participado en la publicación aportando una treintena de textos que dialogan con dibujos de Trias ejecutados en pluma, boli o lápiz.

Uno de los dibujos de Trias / Rosa Ferriol

El origen del libro, confiesa su creador, se remonta a una sugerencia de su entorno cercano. Y es que quienes conocían la obra de Trias insistían en que aquellos olivos merecían perpetuarse en papel. Así ha sido. “Las láminas son espectaculares. Sus olivos tienen alma”, afirma Felip Munar.

Trias no se limita a trazar la forma de un árbol. Cada dibujo es el resultado de un completo proceso. Lo observa, lo siente y lo interpreta. “No es lo mismo dibujar un olivo bajo un cielo nublado que bajo un sol radiante; el carácter del árbol cambia”, explica el artista que confiesa que busca, ante todo, aquellos ejemplares cuyo tronco parece que “tiene alma”.

Excursiones

La pasión de Trias por los olivos comenzó temprano. Recuerda con cariño aquellas excursiones de adolescencia en las que, mientras sus amigos exploraban el entorno, él se quedaba atrás, cuaderno en mano, trazando los primeros esbozos. Su método sigue siendo una combinación de observación directa y trabajo de estudio: dibuja in situ, fotografía, y luego recrea cada olivo sobre láminas, siguiendo una técnica figurativa que respeta tanto la forma como la esencia del árbol.

En las páginas del libro, el lector quedará maravillado por olivos emblemáticos como el mítico de Cort pero también por los que custodian entornos co como Biniarraix, Deià o Binibona. Cada uno, retratado con una pura devoción. “El dibujo me ha dado vida”, confiesa Trias. Por eso, no podía llamarse de otro modo: Passió per les oliveres.