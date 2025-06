El Govern remitirá a Costas el caso del chiringuito ilegal de es Carbó

No paran las reacciones a lo nunca visto en las playas de Mallorca, es decir, el chiringuito privado con sirvientes a pie de playa que el domingo se instaló en es Carbó. Eso sí, el mini hotel duró poco gracias a la intervención de la Policía Local de ses Salines que acudió a desmantelar el campamento con carpa, butacas, baffles, bebidas y camareros instalados en la playa virgen de la Colònia de Sant Jordi tras la denuncia hecha por un bañista. Desde la conselleria del Mar y Ciclo del Agua explican que la competencia directa para actuar inicialmente es el Ayuntamiento de ses Salines, que en este caso, desmontó la instalación y levantó el acta. A partir de aquí, es Demarcación de Costas del Estado el organismo competente en iniciar un expediente de sanción ya que se trata de un ocupación del dominio público marítimo-terrestre (DPMT) sin autorización.

De todas formas, desde el departamento de Juan Manuel Lafuente explican que, aunque no tengan competencias para sancionar este tipos de usos, no se quedarán con los brazos cruzados y van a solicitar información al Ayuntamiento, una información que luego trasladarán a Costas del Estados, que es quién debe incoar el expediente. Desde la conselleria, aclaran que “lo que se puede o no se puede hacer en una playa depende de la normativa estatal sobre el litoral y las ordenanzas municipales”.

Denuncian la instalación de un "chiringuito" privado en la playa d'es Carbó / DM

En el Parlament

Esta lunes, el tema ha llegado al Parlament. Por una parte, Vox ha asegurado que pero les “parece mucho peor una imagen de pateras que de gente que viene a aportar a las islas algo". Por parte del portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, asegura que los populares "censuran aquellos comportamientos que van en contra de la normativa vigente".

Los turistas que protagonizaron esta acción en es Carbó provenían de un gran yate situado bastante lejos de la costa. Sin embargo, gracias al trabajo de su tripulación y sirvientes pudieron instalar el campamento en relativamente poco tiempo.