Un descaro llevado al menosprecio

¡Y lo qué vamos a ver! Como lo nunca visto se califica la acampada de lujo arrogante y desconsiderado desembarcada el domingo en Es Carbó. Efectivamente, es una escenificación todavía no catalogada en los anales del abuso en la explotación de una Mallorca abandonada a la permisividad de los hechos consumados y contemplada solo a modo de espacio de regocijo y disfrute particular. Si, dada la trascendencia del descaro y la denuncia del bañista cívico, habrá expediente y sanción económica, pero esto no dejan de ser gastos ordinarios de una diversión abusiva en todos sus vértices. Mientras quienes gobiernan, el PP, se escabulla con evasivas, como las de Sebastià Sagreras y Vox, en su inhumanidad, conceda más gravedad a la llegada de pateras, quedan pocas esperanzas de sensatez. Solo la reacción del alcalde de Ses Salines, Guillem Mas, parece estar en consonancia con lo ocurrido el domingo. Es quien ha cargado en primera instancia con un desembarco que también tiene mucho de provocador. Deberemos permanecer receptivos a cualquier posibilidad de sobresalto. La piscina particular junto a la iglesia de Fornalutx, con tolerancia municipal y la ocupación del dominio público marítimo-terrestre de Es Carbó, por nombrar solo los casos inmediatos, confirman que, de facto, la barra libre del uso y abuso de la Mallorca turística permanece abierta.