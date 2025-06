Agromart sigue los pasos de Mercadona y Alcampo al retirar los huevos de Avícola Ballester

Agromart también ha retirado de sus tiendas los huevos procedentes de Avícola Ballester tras la polémica destapada por entidades ecologistas en la granja avícola de Llucmajor. Esta decisión se ha adoptado tras una reunión para analizar el tema. Cabe recordar que los proveedores de Agromart son Neu i Grana de Son Carrió, Bio Can Goi y Avícola Ballester. Así Agromart se suma a Mercadona y Alcampo que también han dejado de vender en sus lineales los huevos de la empresa mallorquina tras el escándalo de gallinas muertas, roedores fallecidos y extrema suciedad en las instalaciones de la explotación de Llucmajor, un extremo confirmado por el Govern y el Seprona que tras una inspección de ocho horas se decidió aplicar medidas cautelares con el cierre de una de las seis naves de la granja, además de la inmovilización de los huevos procedentes de la nave 7G clausurada por graves problemas de higiene.

Huevos a 2,50 euros la media docena en uno de los establecimientos de Agromart. / Agromart

Análisis

Cabe recordar que el viernes el Govern lanzó un mensaje de tranquilidad a la población: los análisis realizados a los huevos de la nave 7G de la granja avícola de Llucmajor no suponen ningún riesgo para el consumo humano. De todas formas, la conselleria explicó que los análisis sí detectaron un serotipo de salmonela no zoonótica, es decir, que no se transmite de los animales a las personas y, por lo tanto, no representa un riesgo para la salud humana porque no puede contagiarse a las personas. La conselleria dejó claro que la variante de Salmonella detectada no supone un peligro directo para los consumidores porque este tipo de serototipo solo afecta a los animales. De hecho, su origen es imposible de determinar e incluso puede proceder de las propias vacunas y “se trata de un hecho habitual, sobre todo, en gallinas del exterior”.