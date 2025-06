En Manacor no dicen "CocaCola", sino "Quioquiequiola": esta y otras variaciones del catalán en el municipio

Una lista de catorce palabras ha bastado para hacer estallar de orgullo —y de carcajadas— a numerosos usuarios de la red social X (antes Twitter). La cuenta @parlars_mallorquins, especializada en difundir los matices del catalán balear, ha recopilado una selección de expresiones propias de Manacor, que se pronuncian o directamente se dicen de forma muy distinta al mallorquín general.

El resultado: una pequeña joya lingüística, entre la ternura dialectal y el surrealismo oral, que ha provocado un alud de reacciones, entre comentarios cómplices de manacorins y perplejidad divertida de otros mallorquines.

Manacor, territorio lingüístico propio

Manacor no solo es cuna de campeones, artistas o de perlas artificiales: también lo es de palabras que no se oyen en ningún otro rincón de Mallorca. En la lista aparece, por ejemplo, “senyoret” en lugar de crespell, “campinorat” como sustituto de caraputxa, o “xítxero” en vez del conocido pèsol. La zanahoria no es “pastanaga”, sino “safarnari”. Y la CocaCola... bueno, en Manacor es “quioquiequiola”, probablemente la palabra que más carcajadas ha generado entre los usuarios.

Tampoco dicen “me mor”, sino “me morc”; en lugar de “diuen”, dicen “diven”; no tienen “llombrígol”, sino “dobbé”; ni comen “cacauets”, sino “cocovets”. Otros clásicos del vocabulario manacorí incluyen “galina” (por gallina), “reim” (por rem), “vidriola” (por lladriola), “tibulet” (por taburet) o “cotrell” (por clotell).

El hilo no solo ha generado risas: también ha abierto un pequeño espacio para la reflexión sobre la diversidad del catalán balear. La cuenta @parlars_mallorquins reivindica a menudo el valor de los dialectos y variantes locales como parte viva de la lengua.