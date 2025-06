Aigua de juny primerenca, molts mals arrenca

Avui és Pentecosta

Pentecosta (del llatí pentecoste, literalment «cinquantena», ve del grec pentekosté (heméra), «el cinquantè dia», Cinquagesma i popularment Pasqua de Pentecosta o Pasqua Granada o segona Pasqua, és una celebració cristiana que s’escau el cinquantè dia després del Diumenge de Resurrecció -comptant el mateix diumenge- i que commemora el descens de l’Esperit Sant sobre els apòstols i l’inici de la seva activitat de l’evangelització, per això també se la coneix com la celebració de l’Esperit Sant. A la litúrgia catòlica és la festa més important després de la Pasqua de Resurrecció i Nadal. L’eucaristia inclou la seqüència medieval Veni, Sancte Spiritus. El fons històric d’aquesta celebració es basa a la festa setmanal jueva anomenada xavuot (festa de les setmanes), durant la qual se celebra el cinquantè dia de l’aparició de Déu al mont del Sinaí. Per tant, el dia de Pentecosta també se celebra el lliurament de la Llei (Manaments) al poble d’Israel. També fou anomenada primitivament Festa de la Collita.

Sant Bernabé (11)

Bernabé o Bernabeu (segle I dC), és un sant i predicador del cristianisme. Com molts sants d’aquesta època la seva vida és una mescla del que trobam al Nou Testament, escrits apòcrifs i llegenda. No es troba entre els dotze apòstols triats per Jesús, però possiblement va ser un dels setanta deixebles esmentats a l’Evangeli segons Lluc; a més a més és considerat apòstol pels primers Pares de l’Església i també per Lluc, per la gran difusió de la paraula de Crist que va realitzar. Bernabé és venerat com a sant per l’Església Catòlica, l’Església Ortodoxa i l’Església Anglicana. La gran majoria de dades sobre la vida de Bernabé es troben als Fets dels Apòstols tot i que també hi ha algunes referències a les Epístoles Paulines: «A l’església d’Antioquia hi havia alguns profetes i mestres: Bernabé, Simeó, que duia el sobrenom de Negre, Lluci de Cirene, Manaèn, educat a la cort amb el tetrarca Herodes, i Saule» (Fets dels Apòstols, 13, 1).

Sant Onofre (12)

Onofre o Nofre (Egipte, s. IV) fou un anacoreta del desert egipci. És venerat com a sant a tota la cristiandat. Visqué durant setanta anys al desert; volia imitar l’exemple de solitud i privacions que havia donat sant Joan Baptista. Vivia dels fruits d’una palmera que tenia a prop de la cel·la. Una llegenda oriental diu que Onofre era en realitat una al·lota, Onòfria, molt devota i virtuosa que, per no perdre la virginitat quan era perseguida per un pretendent, pregà a Déu que la convertís en home, la qual cosa passà miraculosament. És representat com un vell, amb una gran barba, despullat i només cobert pels seus cabells i la barba; o cobert amb un vestit de fulles i herbes; amb una creu, un àngel o un calze. El veneren els teixidors, llauradors, candelers de sèu; torners i caixers; fou molt popular a l’època medieval. A Mallorca ens trobam davant un de tants noms que es van repetint a diversos indrets, com per exemple: Puig de Sant Onofre (és una muntanya situada al Pla de Mallorca, entre els municipis de Sant Joan i Sineu, amb una altitud de 254 metres, forma part de la possessió de sa Bastida), Bateria de Sant Onofre (devora els Molins de ses Troneres), a la possessió de Son Fortesa (Puigpunyent).

Sant Antoni de Pàdua (13)

Antoni de Pàdua (Lisboa 1195-Pàdua 1231) fou un frare franciscà, teòleg i predicador catòlic del segle XIII, venerat com a sant per la Santa Església Catòlica Apostòlica Romana. Se l’anomena de Pàdua perquè és el lloc on va morir, però a Portugal se’l coneix com a sant Antoni de Lisboa, el lloc on va néixer. També és conegut popularment com a sant Antoni dels albercocs, per distingir-lo de sant Antoni Abat, el dels ases. És un dels sants més populars del santoral catòlic, a causa dels miracles que se li atribueixen. Va ser conegut com a Doctor Evangèlic i va escriure sermons en llatí per a totes les festes de l’any, conservats encara. Sant Francesc d’Assís, a qui va conèixer, el nomenà mestre en teologia en consideració als seus grans dots de predicador i al nombre de conversions que va aconseguir. Se’l representa amb l’hàbit franciscà, amb l’Infant Jesús als braços, lliri blanc a la mà, predicant als peixos, tros de pa, llibre, custòdia, amb una mula. És el patró dels picapedrers i oficis de la construcció; arquitectes; pentiners i xocolaters; invocat per a trobar espòs, i per a trobar coses perdudes. Patró de Pàdua, Lisboa, Portugal, Brasil.

El ginjoler

Fou una planta desconeguda pels romans, i assolí la seva expansió en els territoris mediterranis a través dels àrabs. Tradicionalment, els frares caputxins han integrat els gínjols en la composició d’un apreciat decoctum pectorale que preparaven per als religiosos malalts, ja que els gínjols ajuden a estovar la tos i faciliten l’expectoració. Ni Heròdot ni la resta dels romans van poder contemplar en les hortes i jardins de la Mediterrània les vistoses i exòtiques plantes que dugueren els àrabs, ni les que arribaren d’Amèrica com ara les patates, els pebres, les tomatigueres o les caputxines.

Sabíeu que...?

Dimarts (10) és el Dia Mundial dels alcohòlics Anònims. Dijous (12) és el Dia Mundial contra el Treball Infantil. Dissabte (14) és el Dia Mundial dels Donants de Sang.

Avui Son Servera celebra la Fira Agrícola, Ramadera i Artesanal. I a s’Horta (Felanitx) la Fira Artesanal i Comercial. Dissabte (14), a Selva se celebra la Fira de ses Herbes (herbolària, productes naturals, artesanal i de les rondalles).

El «peix blau» es pot reconèixer fàcilment, perquè té la coa en forma de fletxa. És un peix que té més greix que el blanc, i aquest greix es troba incorporat dins el múscul, no separat. Dins la categoria de peix blau hi entren peixos que tenen una gran mobilitat dins l’aigua. Són peixos rics en nutrients i amb bona quantitat d’omega3.