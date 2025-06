Los usuarios del tren pierden la paciencia: incivismo y xenofobia en los vagones

La asociación de usuarios del tren han expresado una vez más su malestar por la “falta de voluntad o incapacidad manifiesta” de la empresa pública Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) en ofrecer un servicio público de transporte “eficiente, suficiente, amable y de calidad a los residentes”. Uno de los problemas que más indigna a los usuarios es la “casi inexistencia de interventores” en el interior de los vagones, lo que de forma frecuente se traduce en comportamientos incívicos por parte de “una minoría de usuarios” que, según apuntan, a menudo se resuelven con “enfrentamientos o discusiones” entre los propios viajeros del tren.

De hecho, la asociación cita un episodio de “xenofobia lamentable” ocurrido hace unos días en uno de los convoyes. Según explica el colectivo de usuarios, una persona que viajaba este pasado jueves 5 de junio en el tren entre Palma y sa Pobla de las 14,50 horas “insultó de malas maneras” a otro usuario por el color de su piel. Al parecer, este viajero africano tarareaba una canción y cuando acabó empezaron los improperios del agresor: “Cantas como el culo” y “vaya canción de mierda” son algunos de los comentarios dirigidos al usuario negro. Finalmente, “ante la falta de reacción del joven” y con la ayuda de otro viajero que se identificó como policía, hicieron bajar del tren a la víctima en la estación de Marratxí ante la indiferencia generalizada del resto del pasaje.

La asociación de usuarios subraya que este desagradable incidente “podría haberse evitado con la presencia de un interventor”, una figura que cada vez es menos frecuente en el interior de los trenes de SFM debido a las “políticas de contención de la plantilla al mínimo de personal”, según apunta el colectivo.

Esta entidad aclara que “no siempre” los casos de incivismo alcanzan estos niveles, pero explica que todos los usuarios habituales del tren “han podido observar que, cuando no hay interventores, a menudo hay personas que ocupan dos o tres asientos con mochilas, bolsas y paquetería”. Además, otra de las quejas recurrentes es la falta de educación de algunos viajeros que “ponen los pies en los asientos de delante o simplemente se quitan los zapatos”.

La asociación critica que la empresa ferroviaria no invierte lo suficiente en dotación de personal para “eliminar la indecencia de las miles de horas extrasque la plantilla tiene que realizar cada año”. Por este motivo, denuncia, “no hay cobertura horaria suficiente del servicio y no se pueden satisfacer las necesidades de transporte de los usuarios que empiezan el trabajo antes de las 7 horas y los que lo terminan después de las 22 horas”. “No hay frecuencias, ni capacidad suficiente dentro de los trenes en horas punta, hasta el punto de que no se pueden admitir las bicicletas que muchos usuarios necesitan para cubrir sus desplazamientos”, añade el colectivo de viajeros.

Por todo ello, los usuarios vuelven a exigir una dotación “suficiente” de presupuesto para SFM, así como ampliar la plantilla de trabajadores para poder disponer de interventores y aumentar la cobertura horaria del servicio. Por último, también reclaman la recuperación y activación del número de whatsapp de SFM para comunicar incidencias.