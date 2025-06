El policía de Valldemossa, Andreu González, tras recibir la medalla de plata: “La seguridad vial es todo”

Andreu González es oficial jefe de la Policía Local de Valldemossa. Esta semana ha recibido en Valladolid la medalla de plata a la seguridad vial por su labor y dedicación a este tema. Se trata de una condecoración que tiene por objeto recompensar a personas o entidades que hayan destacado por su actividad en favor de la seguridad en el tráfico o la circulación. “Se trata de un recocomiento muy importante”, celebra González que recuerda que tan solo se otorgaron trece en toda España. “Es un reconocimiento a toda una trayectoria en los municipios que he estado en tema de seguridad vial”, concreta. Se trata, puntualiza, tanto de trabajar para evitar accidentes como hacer controles, motivar a los conductores o impartir charlas tanto a los más pequeñitos como a los más grandes. “He estado haciendo charlas de seguridad vial en colegios privados, incluso a jóvenes de 18 y 19 años donde ya sí he podido poner imágenes más agresivas para que tomen consciencia de que los accidentes no son un juego”, incide. Además en los municipios en los que ha estado durante su trayectoria policial, además de las charlas, se ha encargado de reestructurar zonas donde había puntos negros con muchos accidentes o con una gran afluencia de vehículos en determinadas horas del día. Y es que, como reconoce, “al final, la seguridad vial es todo, no solo es un trabajo para los los niños, es un trabajo para los adultos, es un trabajo de calle, un trabajo de circulación, un trabajo de mucho control, un trabajo de educación porque cuando nos sentamos al volante todos sabemos hasta dónde somos capaces sin saber lo que nos puede pasar”.

Andreu González, con su medalla. / DM

Trabajo en equipo

El jefe de la Policía Local de Valldemossa defiende el trabajo en equipo. “La unión hace la fuerza”, es su lema. “Ha sido un trabajo en equipo. Siempre he puesto en marcha la unión, trabajar en la calle codo a codo con la pantilla. Es un trabajo conjunto. Yo sin ellos no soy nadie y quizá que ellos sin mi tampoco”, mantiene. Entre muchos de sus hitos logrados a lo largo de su carrera, si nos centramos en su periodo en Valldemossa cabe remarcar su triunfo contra los carteristas. Cuando llegó a Valldemossa la cifra de robos de carteras era de unas 600 al año. “Me puse a trabajar seriamente en el tema porque me duele ver sufrir a ciudadanos, sobre todo, personas mayores que sufren mucho cuando les roban la cartera. He dado dinero de mi bolsillo para que tomen un autobús porque me daba pena ver a ancianos que no podían regresar a su hotel. Nunca les he pedido nada a cambio y cada año recibo un montón de postales de ellos. Es una satisfacción. En dos años llegamos a reducirlo a solo 15 carteras al año robadas”, desgrana. Por esta hazaña recibió el año pasado otra condecoración a nivel nacional. Fue la Gran Cruz Azul de Emergencias.

La pena, lamenta, es que “no soy profeta en mi tierra”. “Llevo 11 condecoraciones y en la isla solo llevo dos, es una pena porque te da un poco más de satisfacción que te reconozcan en tu tierra”, admite pero feliz de este nuevo reconocimiento a nivel nacional.