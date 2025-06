Hackean la cuenta 'Welcome to Santanyíland' que denunciaba la saturación turística

Lo que comenzó como una potente campaña de denuncia visual contra la saturación turística en Santanyí se ha convertido, de forma abrupta, en un canal de contenido humorístico ajeno a su propósito original. La cuenta de Instagram welcome.to.santanyiland, lanzada hace apenas unas semanas con imágenes generadas por IA y mensajes críticos, ha sido hackeada por un usuario anónimo que ha modificado su nombre a @muydeaqui_ y ha comenzado a publicar vídeos cómicos sin relación alguna con el contenido anterior.

Desde hace varios días, el perfil hackeado ha subido múltiples vídeos de humor de forma incesante, desdibujando por completo la identidad reivindicativa con la que nació el proyecto. El ataque ha generado desconcierto entre los seguidores del perfil, muchos de los cuales siguen creyendo que se trata de una evolución natural de la cuenta original. Sin embargo, desde otras plataformas similares han confirmado que se trata de una usurpación deliberada.

“Nos parece completamente denunciable”

La cuenta hermana Welcome to Sóllerland, que se inspiró en el proyecto santanyiner y mantiene una línea estética y crítica similar, ha denunciado el hackeo a través de un comunicado al Diario de Mallorca. “No entendemos el motivo, puede que solo quisieran los seguidores, pero nos parece completamente denunciable”, han señalado desde el colectivo, que ha aclarado además que las diferentes plataformas 'welcome.to' son independientes entre sí, y que “no parece que se haya hackeado ninguna otra cuenta de momento”.

La iniciativa Welcome to Santanyíland había causado un fuerte impacto visual y social con sus publicaciones. Utilizando la inteligencia artificial, la cuenta imaginaba un Santanyí en 2035 saturado, desfigurado y masificado, donde vecinos y visitantes convivían en un espacio colapsado y cada vez más alejado de sus raíces. Las imágenes mostraban situaciones cotidianas imposibles: plazas abarrotadas, aparcamientos inexistentes y cafés inalcanzables, con carteles como “yo antes podía sentarme a tomar un café” o “nosotras antes podíamos aparcar”.

La autoría del hackeo sigue siendo desconocida, y el nuevo usuario no ha ofrecido ninguna explicación sobre su acción. Tampoco ha eliminado del todo el archivo visual de Welcome to Santanyíland, lo que ha permitido a muchos usuarios detectar el cambio repentino.