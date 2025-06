Habla una usuaria del plan piloto desarrollado en Felanitx para que las personas sedentarias se inicien en el deporte: “Estoy mucho mejor”

Natàlia Carrió es una de las usuarias del Pla B@ales de Felanitx, un proyecto piloto impartido en Felanitx para reducir los niveles de comportamientos sedentarios y aumentar los niveles de actividad física en la población adulta a través de la promoción de un estilo de vida activo y la implantación de un programa de prescipción de ejercicio físico. “He notado una mejora en mis problemas de espalda y también me ha permitido bajar peso. Ahora ya no me duele la espalda y estoy mucho mejor”, explica Carrió.

En el caso de Felanitx, han sido los profesionales del Centro de Salud quienes han propuesto a los usuarios la participación en este proyecto que se ha llevado a cabo durante los últimos meses en el gimnasio del Polideportivo Guillem Timoner.

Usuarios del Pla B@ales en Felanitx. / Aj

“El Pla B@les está dirigido a todas las personas adultas físicamente inactivas, con obesidad y sedentarias”, así lo explica el técnico deportivo Cristian Montoro, quien fue seleccionado para este proyecto piloto. “Hemos unido a tres instituciones: el Centro de Salud, el Ayuntamiento y los educadores físicos. A partir de ahí, con los Fondos Europeos, se ha podido llevar a cabo este plan, que no es más que una receta médica para activar y fomentar el deporte en personas sedentarias”. “Han sido los propios médicos o enfermeras del centro de salud quienes han prescrito este programa”, explica Montoro. Los usuarios debían tener, además de obesidad, predisposición y motivación para participar en el programa, que ha tenido muy buena asistencia. “Ojalá se hiciera todo el año”, ha admitido una de las usuarias, Natàlia Carrió. “En unos meses la gente ha visto como ha mejorado su condición física y ha reducido grasas”, explica Montoro que ha matizado que además tenían una APP a través de la que podían hacer ejercicios en casa y comunicarse con su entrenador.

Pioneros

Felanitx ha sido uno de los municipios pioneros en aplicar este plan que ha sido liderado por la Dirección General de Deportes y ha contado con la colaboración de la conselleria de Salud y el Col·legi Oficial de Llicenciats d'Educació Física (COLEF) Illes Balears. El concejal de Deportes, Toni Peña, ha remarcado que “el objetivo de este plan es mejorar la salud y la calidad de vida de personas que no estaban acostumbradas a hacer deporte”. “Son personas que vienen derivadas del Centro de Salud y, gracias a este programa, les damos un primer impulso hacia la activación deportiva y la consolidación de hábitos saludables”, ha resumido el regidor que espera que “se pueda seguir realizando este programa y ayudar a activar a más personas y mejorar su salud”.