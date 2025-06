El Govern lanza un mensaje de tranquilidad: los huevos de la granja de Llucmajor son seguros para el consumo humano

El Govern manda un mensaje de tranquilidad a la población: los análisis realizados a los huevos de la nave 7G de la granja avícola de Llucmajor no suponen ningún riesgo para el consumo humano. Tras la inspección de la semana pasada que se prolongó durante ocho horas, la conselleria de Agricultura realizó el jueves un control de salmonela a los huevos de la nave 7G de la explotación Ses Cisternetes. Ahora el departamento de Joan Simonet ha dado a conocer los resultados, que determinan que “no hay ningún riesgo para la salud pública, por ello, no se aplicará ninguna medida de restricción ni se retirarán los huevos de los establecimientos comerciales”.

"No hay ningún riesgo para la salud pública"

Entidades ecologistas denuncian la presencia de ratas, cadáveres y suciedad extrema en la polémica granja avícola de Llucmajor / ARDE

De todas formas, la conselleria ha explicado que los análisis sí han detectado un serotipo de salmonela no zoonótica, es decir, que no se transmite de los animales a las personas y, por lo tanto, no representa un riesgo para la salud humana porque no puede contagiarse a las personas. La conselleria deja clar que la variante de Salmonella detectada no supone un peligro directo para los consumidores porque este tipo de serototipo solo afecta a los animales. De hecho, su origen es imposible de determinar e incluso puede proceder de las propias vacunas y “se trata de un hecho habitual, sobre todo, en gallinas del exterior”.

"No se retirarán los huevos de los establecimientos comerciales”

Cabe recordar que las variantes zoonóticas que sí conllevarían la activación de los protocolos y de la alerta sanitaria son la S. Enteritidis, la S. Typhimurium y la S.Typhimurium monofásica pero estos serototipos “están totalmente descartados en los análisis hechos” en los huevos.

Manu Mielniezuk

Tranquilidad

En este sentido, el director general de Agricultura, Fernando Fernández, ha remarcado que “la población puede estar tranquila porque los huevos que salen de la granja no tienen ningún problema para el consumo humano”. Eso sí, la conselleria seguirá haciendo los programas de control de salmonela que marca el programa nacional.