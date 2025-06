Angelina Pérez, de Més, cederá este sábado la alcaldía de Lloseta a la socialista Paquita Campins

El Ayuntamiento de Lloseta será el escenario, este sábado a partir de las 12 del mediodía, del relevo en la alcaldía de la localidad del Raiguer. La actual alcaldesa Angelina Pérez, de Més, cederá la vara de mando a la socialista Paquita Campins, en cumplimiento del pacto de gobernabilidad alcanzado entre ambas formaciones y Ara Sí después de las elecciones municipales de 2023., mediante el que la formación ecosoberanista asumiría la alcaldía durante los dos primeros años de la legislatura y el partido socialista los dos últimos.

Cabe recordar que las pasadas elecciones dejaron una mayoría progresista en Lloseta, a pesar de que el PP fue el partido más votado, pasando de dos a cuatro ediles, y el PSOE sufrió un importante descalabro, perdiendo tres de los seis representantes obtenidos en 2019. Més obtuvo tres regidores y el partido independiente Ara Sí, un concejal. No obstante, las negociaciones no fueron fáciles y los tres partidos alcanzaron un acuerdo in extremis porque no había consenso a la hora de pactar una alcaldía compartida. En principio, Més quería la alcaldía durante toda la legislatura al considerar que los votantes habían castigado al PSOE por su pasada gestión, aunque finalmente cedió en esta cuestión y decidió ceder la vara los dos últimos años a la socialista Paquita Campins.

De esta forma, el municipio de Lloseta, que antes de Pérez no había tenido nunca una mujer alcaldesa, tendrá dos en una única legislatura.

Paquita Campins será la nueva alcaldesa de Lloseta. / D. M.

Sin duda, el tema más polémico de esta primera parte de legislatura ha sido el proceso de reforma de la Plaça d’Espanya, cuyo primer proyecto causó una gran controversia en la localidad porque, según muchos vecinos, se desvirtuaba la plaza. Finalmente, el equipo de gobierno decidió abrir un proceso participativo del que se han conocido las conclusiones hace pocos días. La gran mayoría de vecinos opta por una reforma que no cambie excesivamente la fisonomía de este espacio urbano y que, sobre todo, mantenga la misma altura que en la actualidad, y que la intención inicial de nivelar la plaza a la misma altura que la calle Guillem Santandreu topó con un amplio rechazo vecinal.

Por su parte, Paquita Campins será alcaldesa por primera vez después de una década formando parte del Ayuntamiento tanto en la oposición como en el equipo de gobierno. Campins inició su andadura política en El Pi, aunque ingresó en el PSOE en el año 2018 y ya concurrió en las listas electorales de los socialistas en las elecciones de 2019. Cuatro años después ya sería la candidata a la alcaldía.