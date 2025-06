El sector ganadero balear lanza un grito de alerta: “Necesitamos proteger las granjas familiares, no somos jardineros de Mallorca”

El sector primario de Baleares vive momentos de gran complejidad: la crisis de rentabilidad debido a los altos costes de producción, como consecuencia del factor de la insularidad, está frenando el necesario relevo generacional. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de las Islas Baleares (UPA-AIA) denunció ayer la situación de crisis que sufre el sector en el marco de su cuarto congreso autonómico celebrado en Binicomprat y en el que ha salido reelegido Baltasar Martí como secretario general.

“Están desapareciendo muchos agricultores y ganaderos. La crisis de rentabilidad es muy grave y las escasas ayudas de la PAC no compensan esta situación”, expusieron desde UPA-AIA. “Necesitamos más ayudas para el modelo de ganadería familiar y menos cargas administrativas. Nos tenemos que adaptar a los cambios y digitalizarnos pero es imprescindible que nuestro trabajo se ponga en valor y la gente debe verlo. Unas islas sin un mínimo de soberanía alimentaria está sentenciada a muerte. No somos los jardineros de Mallorca, producimos alimentos”. Son palabras de la gerente y también secretaria de ganadería y relaciones instituciones, Joana Mascaró, en su discurso de apertura del congreso.

Joana Mascaró, en el congreso autonómico en Binicomprat. / Rosa Ferriol

Además, desde UPA-AIA alertaron que la payesía balear se enfrenta al grave problema de la presión urbanística que especula y compite con las tierras destinadas a la producción de alimentos. Al mismo tiempo, los planes de instalación de energías renovables suponen también un problema sobre el uso de la tierra.

Precios justos

Así las cosas, el reelegido secretario general Baltasar Martí ha explicado que durante todos estos años han intentado “defender el producto del payés y del ganadero” ya que “siempre reivindicamos unos precios justos para los productos”. Concreta que hay ciertos productos que han mejorado como, por ejemplo, el precio del cordero pero lamentó que “siempre estamos por debajo de los precios de la península, algo que es clave y se debe a los costes de insularidad”. “Siempre hemos reivindicado que queremos producir con las mismas condiciones que nuestros compañeros de la península”, reivindica.

En una radiografía del sector ganadero balear, lamenta que su “mayor problema” es el relevo generacional. Es decir, intentar que el sector sea atractivo para los jóvenes. “Para serlo, debe haber un precio para que los jóvenes se puedan incorporar. El Govern debe intentar ayudarlos al máximo. Si no hay agricultores, no habrá determinados productos de alimentación. Estamos en una isla y cuando hay mala mar tanto a nivel político como a nivel marítimo, en dos días quedamos con los lineales vacíos. Es verdad que no basta con lo que se produce en Mallorca para abastecer a la isla pero deberíamos poder continuar produciendo”, razonó Martí. Como reto de este nuevo mandato, se propone “intentar mejorar la situación económica de los ganaderos pidiendo lo que haga falta en ayudas y mirar de lograr unos precios justos”.

Factor de insularidad

El secretario general de UPA Federal, Cristóbal Cano, estuvo presente en el congreso e insistió en “la necesidad de incidir en el factor de insularidad que determina la actividad agraria de un modo muy concreto y hay que pedir mejoras por parte de todas las administraciones”. Es verdad, especificó, que se han dado pasos en el nuevo plan estratégico de la PAC pero hay que seguir trabajando con el tema de los costes de producción que deben asumir los ganaderos de Baleares. “No se puede equiparar con el territorio continental, eso debe verse apoyado por la administraciones porque tanto en el precio que cuesta producir en las islas como las posibilidades de comercialización son distintas”.

También reclamó un seguimiento de la normativa que obliga al sector hostelero a tener un porcentaje de producto local. “Es una norma que tiene buena intención pero si no hay un control, un seguimiento e inspecciones para que se cumpla, no sirve de nada. Es una gran posibilidad para los ganaderos de Baleares para tener una salida a un precio razonable a sus producciones y, además, el turista lo valora. Esta normativa es una decisión inteligente pero debe cumplirse”, razonó Cano. También mostró su preocupación por el relevo generacional y la presión sobre la superficie agraria que hay por parte de otros usos y que “limita en el territorio insular”.

“Se trata de mirar el medio plazo con optimismo”, sentenció. Aquí entra el tema de soberanía alimentaria. “Hemos vivido episodios en los que vemos la dependencia que tenemos de otros países y en la isla se pone más de manifiesto. Si se cierra el comercio marítimo, las islas lo pasan mal, por lo tanto, hay que cuidar que se sigan produciendo alimentos en la isla y cuidar más la soberanía alimentaria”, argumentó.