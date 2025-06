Hotel de lujo, club de playa, trenecito turístico y clínica privada: el propietario alemán revela sus planes para el antiguo Casino de Calvià

Varios edificios conectados entre sí de forma armoniosa, con un máximo de tres plantas. “No será una caja fea, sino un conjunto arquitectónico armónico”, enfatiza Klaus Trescher. “Y esto en quizás el terreno más hermoso que queda en la isla, en el que aún se puede construir un hotel según la normativa antigua”, añade. Incluso por teléfono se percibe el entusiasmo con el que el promotor y propietario del terreno en Sol de Mallorca habla sobre los proyectos, que fueron aprobados por el ayuntamiento de Calvià a finales de mayo. Allí, en el solar del antiguo y lujoso Casino de Calvià, del que solo quedan ruinas, él y sus socios propietarios quieren llevar a cabo ambiciosos planes.

Derechos de edificación antiguos

Han pasado ocho años desde que la empresa “Cala Xada Beach Hotel GmbH & Co. KG”, con sede en Múnich y sucursal en Palma, adquiriera el amplio terreno costero junto con dos parcelas vecinas. Ya en ese momento, el casino, que en sus años de gloria —entre los años 70 y 90— fue escenario de numerosos eventos y atrajo a celebridades como el legendario boxeador Muhammad Ali, llevaba seis años cerrado.

“Los antiguos edificios están en un estado lamentable”, comenta Trescher. Al principio se pensó en modernizar el casino, pero pronto se dieron cuenta de que no sería rentable reutilizarlo. “Llevamos ocho años luchando para que nos permitan derribarlo y construir un hotel de lujo en su lugar.”

Sobre cuánto pagó la empresa alemana por el terreno, Trescher no quiere dar cifras: “Fue muy caro.” Lo especial es que el terreno cuenta desde hace décadas con derechos de edificación para uso turístico. “Hoy en día sería imposible obtenerlos para una parcela costera así”, explica. En una primera solicitud de construcción hace varios años, además, obtuvieron licencia para 204 camas turísticas, algo hoy en día muy codiciado debido al moratorio vigente sobre nuevas plazas hoteleras.

Club de playa y trenecito

“Los planos eran muy elegantes, tanto que incluso recibieron un premio por su diseño arquitectónico en la feria inmobiliaria Expo Real de Múnich”, explica Trescher sobre la primera solicitud de obras. Sin embargo, el ayuntamiento de Calvià la rechazó, ya que habría implicado la tala de una franja de bosque de unos 20 metros de ancho del terreno colindante.

“Hubo muchas conversaciones con el ayuntamiento. Finalmente, acordamos que el bosque quedará intacto, el casino podrá ser derribado, y el hotel de lujo se construirá como un conjunto de villas en la parte alta del terreno”, relata. En la zona baja, que desciende hacia el mar, se planea construir un club de playa con piscinas y restaurante. También para eso existe una licencia desde hace décadas.

Incluso en tiempos del casino ya había un club de playa, conectado mediante un pequeño tren al edificio principal. “Algunos tramos de las antiguas vías aún existen”, comenta Trescher. También planean reconstruir este trenecito.

Todavía no está claro si una cadena hotelera externa se hará cargo de la gestión del futuro hotel de lujo. “Estamos en contacto con varias cadenas, hay mucho interés, pero nosotros mismos gestionamos hoteles en Alemania y contemplamos hacerlo también en Mallorca.”

Clínica privada con parque de descanso

El enorme terreno de aparcamiento adyacente, que también fue adquirido por “Cala Xada Beach Hotel GmbH & Co. KG”, será también aprovechado con fines lucrativos. Se llegó a contemplar la posibilidad de un parque acuático, pero finalmente se descartó por no ser rentable. “Con alrededor de un millón de residentes permanentes en Mallorca, no es suficiente”, señala Trescher.

Los planes actuales contemplan una clínica privada de medicina preventiva donde pacientes internacionales puedan realizarse chequeos médicos exhaustivos, por ejemplo para la prevención de infartos.

Una cuarta parte del terreno del aparcamiento ha sido cedido al ayuntamiento como donación. “Allí se creará un pequeño parque de descanso, de acceso público, una especie de plaza municipal que nosotros nos encargaremos de ajardinar.” Además, se han comprometido a ampliar las aceras alrededor de los terrenos de forma accesible.

La historia del Casino de Calvià, en imágenes / DM

Nada contra la escasez de viviendas

Tras la aprobación municipal, los planes deben pasar ahora las revisiones de otras autoridades. Trescher calcula que la ejecución de los proyectos tomará unos dos años. Solo en costes de construcción, la sociedad planea invertir más de 100 millones de euros para el hotel y la clínica.

Trescher no es nuevo en Mallorca. En los últimos años, la empresa Kriton Immobilien GmbH de Múnich —de la que es socio— ha llevado a cabo cinco proyectos de construcción en la isla, edificando 120 viviendas de alto standing. El más reciente: 24 casas dúplex en la ladera de Port d’Andratx. El propio Trescher también posee una propiedad en la isla.

Sobre la posibilidad de construir viviendas asequibles, algo tan necesario en Mallorca, Trescher reconoce: “Hasta ahora no nos hemos dedicado a eso.”

Tampoco fue una opción viable edificar viviendas para la población general en el solar del casino de Sol de Mallorca, “aunque por supuesto habría sido bonito”. Pero según el plan urbanístico, el terreno está destinado exclusivamente a uso turístico.