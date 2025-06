La sequía está en el mercado

Siempre hay un pero en Fora Vila, solo varía la dimensión y posición del obstáculo real pero también muchas veces deformado por la visión de un sector agrario demasiado escaldado y, en consecuencia, nada dado al optimismo. Con lluvia o sin ella, pero ya siempre con plagas y pesticidas, los males del sector primario parecen no tener remedio. Se ha instalado la convicción de que solo cabe aspirar a la subsistencia con respiración asistida de la Administración. Este año los cereales y forrajes presentan un buen aspecto que casi ni se recordaba ya. Se espera recolectar 20.000 toneladas más que en la campaña anterior y una valoración económica también superior en 3,5 millones. Nada que ver con las pérdidas de 13,5 millones de 2024. Aún así, con el granero lleno, los productores no están contentos, se declaran aprisionados por la competencia de Ucrania, el incremento de costes y el estancamiento del precio del grano. Las patronales y asociaciones agrarias se encontrarán hoy en Madrid para alzar la voz. Ni siquiera confían en el sistema de seguros y notan el efecto de los aranceles impuestos a Rusia. La geopolítica y la guerra no son ahora mismo buen regadío para el campo mallorquín. Vistas así las cosas, deberemos abonarnos a la idea de que el verdadero fertilizante de cereales y forrajes está más en los despachos y en las intervenciones comerciales que no en la tierra. Será en todo caso una solución momentánea que tiene mucho de manipulación genética.