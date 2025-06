El centro de salud de Can Picafort, sin teléfono desde hace unos 10 días

La Unidad Básica de Salud (UBS) de Can Picafort no puede usar los teléfonos fijos para hacer ni recibir llamadas desde hace unos diez días, según han denunciado este martes fuentes de la plantilla de profesionales del equipamiento sanitario, que depende del centro de salud de Muro.

Los trabajadores de la UBS de Can Picafort destacan las dificultades que tienen para hacer su trabajo debido a la imposibilidad de comunicarse por las líneas telefónicas convencionales y lamentan que para llevar a cabo determinadas gestiones importantes tienen que hacer uso de sus propios dispositivos móviles.

Las fuentes explican que ya han comunicado la incidencia, pero por ahora todavía no se ha solucionado el problema. Lamentan que se ven en la obligación de citar a los pacientes con sus propios teléfonos móviles y que en ocasiones no pueden avisar a los vecinos si se anulan las citas que tenían programadas. «Los pacientes se enfadan cuando les decimos que la cita se había anulado y tienen que volver otro día, porque no habíamos podido avisarles por vía telefónica tal y como es habitual», aseguran.

Por otra parte, también denuncian las deficiencias que tiene la nueva Unidad Básica de Salud (UBS) de Santa Margalida, que había sido inaugurada en marzo por el Govern y que desde entonces no tiene agua caliente. Según explican, cuando necesitan usar agua caliente tienen que recurrir al microondas. El PSOE de Santa Margalida ya denunció hace varias semanas los numerosos problemas que tiene este nuevo centro de salud que, entre otras carencias, funcionaba con alternadora para suplir la falta de electricidad.

El Govern apunta a Telefónica

Fuentes de la gerencia de Atención Primaria admiten la falta de funcionamiento de las líneas telefónicas en la UBS de Can Picafort y explican que se debe a un proceso de cambio para pasar del cobre a la fibra óptica que lleva a cabo Telefónica en el núcleo de Can Picafort, el operador que «tiene las competencias exclusivas» sobre esta cuestión y que es la empresa «responsable de cortar la conexión y la única que puede restablecerla».

Este organismo dependiente de la conselleria de Salud añade que en otras ocasiones, cuando se ha cortado la conexión, Telefónica ha instalado unos dispositivos específicos que «traducen» el cobre a la fibra para no perder la conexión, pero en esta ocasión «no ha instalado estos equipos alternativos» y la conexión «se ha cortado sin previo aviso». Las fuentes aseguran que este martes ha vuelto a reclamarse a la operadora que restablezca la línea telefónica «cuanto antes».