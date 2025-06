Binissalem aprueba el segundo polígono en un tenso pleno con decenas de vecinos

Con los ocho votos a favor del equipo de gobierno (UxB-PSOE), dos abstenciones del PP y un voto en contra de Més ha quedado aprobada este miércoles, en un pleno convocado a las 8,30 horas, la modificación de la segunda fase del plan parcial del polígono industrial. En una sala de plenos llena a rebosar de vecinos del pueblo no partidarios de este proyecto, la sesión no ha estado exenta de críticas y reproches.

En su turno de intervención, la regidora de Més, Maria Magdalena Pons, ha propuesto aplazar para otra sesión plenaria, ya que, según ha argumentado, aunque en la comisión informativa previa al pleno sí les entregaron la documentación, desde el equipo de gobierno se negaron a responder las preguntas que se plantearon sobre el tema en cuestión. Además, apunta, "falta un informe preceptivo del departamento de secretaría". Pons ha recordado que en el año 2019 los promotores presentaron la propuesta de desarrollo de esta segunda fase, y ha querido remarcar que, habiendo pasado unos plazos determinados (en años) "es imposible que, de impedir que ahora se ejecutara el proyecto, el Ayuntamiento tuviera que pagar indemnizaciones". La regidora ecosoberanista ha criticado las formas del equipo de gobierno en relación a este tema, calificándolas de "muy poco correctas", y el hecho de que "ahora se ha llevado a cabo todo de manera precipitada, convocando un pleno extraordinario un miércoles por la mañana a las 8,30 horas". Pons ha preguntado "¿qué hay de tras de todo esto?, ¿Hay algo, algún interés que no sabemos?".

La regidora ha añadido que todo resulta "sospechoso". Maria Magdalena Pons también ha querido preguntar al equipo de gobierno "qué beneficios supondría para el pueblo llevar a cabo esta segunda fase del polígono, cuando, en sus inicios, dicha segunda fase estaba planteada para trasladar allí la antigua fábrica de Buades". En cambio ahora, ha apuntado, "solo son unas pocas empresas grandes las que están interesadas en el proyecto sin que ello vaya a suponer puestos de trabajo para la gente del municipio". La regidora de Més también ha dejado caer la pregunta sobre "qué beneficios sacan ustedes, equipo de gobierno, con todo esto" y ha añadido que ejecutar esta segunda fase "es una decisión puramente política". "Si ejecutarla fuera un tema de interés general tal vez se podría entender pero si solamente es por temor a tener que pagar unas indemnizaciones no tiene ningún sentido su aprobación, y por ello sería muy importante que el equipo de gobierno hoy decidiera rectificar", ha dicho la portavoz de Més. Además, en relación al tema de las indemnizaciones ha exigido al equipo de gobierno poder consultar los informes pertinentes, "si existen".

Desde el grupo popular, la portavoz Catalina Maria Mascaró ha argumentado que en este tema "ha faltado más información y transparencia por parte del equipo de gobierno", y que si al final se ejecuta esta segunda fase lo que sí es muy necesario es que se lleve a cabo un "mejor mantenimiento del que se ha hecho durante todos estos años con la primera fase".

Desde el equipo de gobierno, el regidor de Urbanismo, el socialista Pep Maria Pons, ha querido recordar que en la comisión informativa del pasado 26 de mayo se facilitó a la oposición toda la documentación sobre esta segunda fase del polígono, y que a partir de ahora, una vez aprobada la propuesta, "se abrirá un período de 30 días para presentar alegaciones". Una vez transcurrido este tiempo, correspondería a los organismos supramunicipales, como por ejemplo el departamento de Urbanismo del Consell de Mallorca, analizar el proyecto para saber si, finalmente, se puede llevar a cabo o no.

Una vez sometida a votación la propuesta y quedar aprobada, no han faltado las quejas e intervenciones de algunos de los asistentes al pleno no partidarios de este proyecto. La más aplaudida, sin duda, ha sido la de un exprofesor del IES Binissalem, quien ha dicho que un tema de tanta envergadura como es este debería contar con la opinión de la gente del pueblo, cosa que "no se ha hecho", y por ello ha pedido una consulta popular, tal y como se hizo con otros temas, como en el caso de cómo elegir a las Vermadores. Otra intervención de un asistente ha trasladado la propuesta de la consulta popular directamente al alcalde, Víctor Martí, quien ha asegurado que desde el equipo de gobierno estudiarían esta posibilidad.