Malestar en Binissalem por la aprobación "a escondidas" del segundo polígono industrial

Un sector de la población de Binissalem ha expresado su malestar por la inminente aprobación del plan parcial de la segunda fase del polígono industrial en un pleno que ha sido convocado a las 8,30 horas del próximo miércoles por el equipo de gobierno UxB-PSOE, un horario “del todo inusual” que, según estos residentes críticos con el futuro desarrollo industrial y urbanístico, tiene el objetivo de evitar la presencia de vecinos y vecinas en el pleno. Por este motivo, con el lema ‘No al macropolígono’, se ha lanzado una convocatoria pública para que todos los residentes que puedan acudan al pleno a esa hora para expresar su rechazo al segundo polígono. Además, denuncian que se pretende construir la futura residencia de mayores en el polígono: “¿Os imagináis a vuestros padres y abuelos viviendo entre ruidos, basuras y un paisaje desolado?”.

Durante los últimos días han corrido los mensajes que critican esta aprobación “de urgencia” de la segunda fase del polígono y denuncian los “intereses especulativos” que se esconden detrás de esta iniciativa. “Han convocado de urgencia a esta hora para que el pueblo no pueda asistir, demostremos que si a ellos no les importa el pueblo y su gente, a nosotros sí, que no quede ni un ‘binissalemer’ sin saber el futuro que nos espera”, afirma uno de los mensajes que se han viralizado.

Desde el grupo político Més per Binissalem han denunciado que el pacto UXB-PSOE “pretende iniciar la segunda fase del polígono a escondidas de la ciudadanía y evitando un debate público” y aseguran que la hora del pleno “responde a una clara voluntad de impedir la asistencia de público y evitar el debate ciudadano sobre un tema que genera preocupación e indignación entre muchos ‘binissalemers’”, ya que se trata de una cuestión urbanística de “gran relevancia” que “condicionará la fisonomía de nuestro municipio”. Més exige al gobierno municipal que convoque un pleno ordinario, “anunciado con tiempo y en un horario accesible” para garantizar el derecho de los ciudadanos a participar y estar informados en cuestiones que les afectan directamente.

Cabe recordar que hace poco más de un año, unas 300 personas de Binissalem respondieron a una convocatoria del grupo ecologista Gadma para manifestarse en contra del segundo polígono, un proyecto que fue presentado por los promotores y registrado en el Ayuntamiento de Binissalem en noviembre de 2023. Estos ciudadanos rechazan la segunda fase al considerar que supondrá un consumo de territorio desmesurado, con más naves industriales y un incremento del tráfico de vehículos pesados, así como más residuos.

El pacto defiende el nuevo desarrollo industrial: “Hay mucha demanda”

El regidor de Urbanismo del Ayuntamiento de Binissalem, el socialista Josep Maria Pons, justifica la hora temprana a la que se ha convocado el pleno en cuestiones de organización municipal y niega de forma tajante que se quiera evitar la presencia de público: “La gente podrá venir igual a las 8,30 horas, tal vez este horario vaya mejor a un mayor número de personas”, asegura. También apunta que, tal y como han denunciado algunos grupos de la oposición, “es falso” que el pacto haya escondido información, ya que el pasado 26 de mayo se entregó la documentación a los partidos, por lo que “han tenido tiempo suficiente” para revistarla.

Pons justifica la necesidad de ejecutar la segunda fase del polígono industrial, del que “ya se desclasificó un 50% a principios de 2000” y ahora el pleno tiene previsto aprobar esta modificación para adaptar el Plan Parcial a las “nuevas circunstancias”.

Una imagen del polígono industrial de Binissalem. La segunda fase se desarrollará a la izquierda de la fotografía. / J. Canut

El regidor socialista entiende que se trata de un tema sensible en el que “hay gente que pueda estar en contra y gente a favor”. Pons recuerda que en su anterior etapa como regidor de Urbanismo ya se desclasificó la mitad del suelo previsto de la segunda fase y “se incluyó una cláusula mediante la que el polígono no se desorrollaría hasta que estuviese garantizada la ocupación de 20.000 metros cuadrados, y ya lo está”. El regidor de Urbanismo añade que numerosos empresarios se han interesado por el polígono, que “será más de servicios que industrial”. En este sentido, explica que “grandes centros logísticos” han expresado su interés en construir “naves de hasta 10.000 metros cuadrados”.

El Ayuntamiento, por su parte, se quedará unos 16.000 metros cuadrados tras la cesión obligatoria de terrenos, de los cuales 10.000 serán para “lucrativos” y podrán albergar equipamientos y 6.000 se usarán para habilitar el punto verde y construir dos rotondas.

Respecto al temor expresado por un sector de la población sobre la posible ubicación de la futura residencia en terrenos del polígono, Pons explica que el Ayuntamiento está negociando la compra de una finca rústica para construir el equipamiento sociosanitario y solo si esta opción no prospera se planteará construir la residencia en el polígono, si bien matiza que no se ubicará en los terrenos industriales porque el futuro equipamiento estaría separado del polígono por un aparcamiento y zonas verdes.

En cualquier caso, la construcción de las primeras naves no será antes de “tres o cuatro años” porque antes el Plan Parcial debe seguir toda la tramitación, con varias exposiciones públicas y emisión de informes sectoriales, antes de su aprobación definitiva.