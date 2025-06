La inquietud de un madrugón inusual

Aparte del personalismo de su alcalde, Victor Martí, y de las polémicas generadas, la inoperancia económica y el descontento doméstico han caracterizado la gestión municipal de Binissalem durante los últimos años. Un pleno para decidir la contestada ampliación del polígono, sin urgencia ni problemas de agenda justificados, a las 8,30 de la mañana, una hora intempestiva en la que la Administración todavía no ha encendido el ordenador, no hace más que alimentar la sospecha de que algo se cuece a escondidas, pese a que el regidor de Urbanismo, Josep Maria Pons, se afana en demostrar todo lo contrario. Tomar decisiones entre bostezos de despertar perezoso puede ser discreto y contraproducente a la vez. Con el pleno de mañana, una vez destapado el sigilo de su convocatoria, puede ocurrir todo lo contrario de la pretensión atribuida de actuar «a escondidas».

Hay una llamada a arrebato alentada de la oposición, tanto vecinal como política. La ampliación del polígono de Binissalem lleva tiempo contestándose. El equipo de gobierno de UxB y PSOE asegura ahora que hay una elevada demanda de naves, que se supera la clausula mínima de terreno solicitado y que será más un área de servicios que industrial. Visto lo que se cuece, los horarios inadecuados para las decisiones sustanciales se quedan en incómodos y provocadores porque, a la hora de la verdad, importan mucho más los hechos. Todo apunta a que Binissalem tendrá un polígono desproporcionado en relación a su peso demográfico, construido sobre ejes de división y controversia, en el que el Ayuntamiento no habrá sabido, o querido, sustentar el equilibrio. El desencuentro es un mal negocio para el sano desarrollo integral del municipio. No digamos ya qué ocurrirá si no se logra un equipamiento sociosanitario específico y la residencia de mayores acaba entre naves de producción industrial y comercial. Todo hace pensar que el mismo ayuntamiento de Binissalem necesita revisar su propio proceso de fabricación interna porque, o no hace nada o cuando se decide a actuar lo hace desde el desencuentro con un sector nada despreciable de sus administrados.