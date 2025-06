Juny ben assolellat, bon pa i bon blat

Entra el juny

El nom d’aquest mes sembla que deriva de la deessa romana Juno. És el sisè mes en el calendari actual, quart per als antics romans. Durant aquest mes el sol passa de Gèminis a Cranc, començant l’estiu a l’hemisferi boreal i l’hivern a l’hemisferi austral. És el solstici d’estiu, quan la llum del sol té més durada sobre la terra, que fins aquest dia haurà anat augmentant. Té trenta dies. En el món mediterrani, basat en els cultius cerealistes, el juny marca un dels moments més importants de l’any, ja que és el temps de la sega del blat, el temps de les messes. Són també els darrers dies de la primavera –el 21 d’aquest mes entra l’estiu- i tot mostra la joia i l’alegria per la proximitat d’una bonança que, si es produeix, serà un bon senyal: «Juny brillant, any abundant». La verdor del camp ja ha tornat grogor, or de les espigues de blat esponerós, que serveix per alimentar i sustentar, el «menjar sagrat», d’allò que ve des del fons de la terra, des de la mort per donar vida, com una semblança màgica del que s’esdevé amb la nostra vida; per això hi havia una creença que el blat de les primeres espigues tenia virtuts i es guardava per utilitzar-lo com a remei. Al final de mes serà la plena dels albercocs, prunes i cireres, les fruites més saboroses de l’estiu, i les peres de sant Joan, i les primeres figues –«Per sant Pere enrevolten la figuera»-, i si ve bé, els melicotons i les maduixes. Tot un món d’exquisits gustos per al paladar i per la vista!

Entra el creixent (3)

Si voleu fer empelts de garrover els heu de lligar fluix, en canvi els d’olivera s’estrenyen ben fort. Pensau a vigilar els empelts, ja que basta un caragol per fer-los mal bé; si escampau una mica de sulfat de ferro al voltant de l’arbre no hi pujaran, o cendra eixuta, o arena. Ja podem començar a preparar les herbes, dolces i seques, per beure pel sequer. Podeu collir fulles de camamil·la i d’herba cossiada. Al jardí és un goig veure els geranis ja florits, els rosers, les petúnies, els ibiscus, les clavellines, les malves pensamenteres, les hortènsies. El sol dona energia i força a tots els vegetals.

Els alls i les cebes

Ja des d’època molt arcaica, els alls i les cebes foren les hortalisses més apreciades en els àpats dels estaments populars d’arreu dels territoris de la conca mediterrània, i formaven part de salses mes preuades. La ceba és encara avui una de les hortalisses més sanitoses i més estimades per la gastronomia mediterrània, i compta amb una arrelada tradició culinària. A semblança dels alls, les cebes arribaren a l’Occident des de l’Àsia Central i se sap del cert que foren conreades pels egipcis, grecs i romans. La ceba, des de fa segles, és un ingredient essencial d’un nombre considerable de plats i receptes de la cuina mediterrània, especialment en el sofregit. La ceba, alhora, gaudeix de notables virtuts terapèutiques: especialment s’empra com a antidiabètic i, també, contra els atacs de gota i les afeccions gripals. En la cuina dels pobles antics fou particularment estimada una salsa anomenada allada, que era una mena d’allioli dotat de gran energia que contenia mel i mantega. Els romans la solien menjar abans dels combats bèl·lics.

Els establiments emblemàtics

Destaquen tant per la seva estètica antiga com pel mobiliari i els productes que s’hi venen, normalment tradicionals i artesans. Són comerços que han sabut transmetre els valors de l’ofici, la tradició i l’esforç d’una feina ben feta. L’any 2023, Barcelona va acollir una primera jornada internacional on es va signar la «Declaració de Barcelona», impulsada per la capital catalana juntament amb París, Roma i Lisboa. En el text es demana la protecció dels comerços emblemàtics a instàncies del Parlament Europeu. Algunes iniciatives europees de protecció són les de Westminster (Anglaterra), on s’han protegit cinc carrers de comerços històrics, o les del parisenc barri de Montmatre, on alguns locals emblemàtics han estat comprats, tot i que només amb la intenció de protegir la façana i no l’activitat comercial. A Palma, i a d’altres ciutats i pobles de Mallorca, hi ha terreny per fer-hi una bona feina. Diu PalmaActiva: «A més de desenvolupar una important activitat econòmica contribuint a generar riquesa a l’àmbit local, creen i mantenen llocs de feina, atreuen inversions, formen part de la nostra memòria col·lectiva, ens ubiquen en un temps i un lloc, ens permeten identificar-nos amb la ciutat i les barriades i vertebren una bona part de les nostres relacions socials». És ben necessària una política proteccionista per aquests locals.

Sabíeu que...?

- Avui és el Dia Mundial de l’Esterilitat; i el Dia Mundial de les Mares i els Pares. Dimarts (3) és el Dia dels Donants d’Òrgans; i el Dia Mundial de la Bicicleta. Dimecres (4) és el Dia dels Nins víctimes de l’Agressió. Dijous (5) és el Dia Mundial del Medi Ambient (PNUMA). Divendres (6) és el Dia Mundial dels Transports; i el Dia Mundial dels Transplantaments.

-Avui és la Fira Artesana de Puigpunyent.

- Els excrements de gallina i conill són molt rics en nitrogen. Convé mesclar-los amb altre compost o terra perquè són molt forts i poden cremar les arrels de les plantes.