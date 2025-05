¿Eres de la ‘Mallorca profunda’?: esta es la clasificación de los municipios de la isla

Seguro que has oído alguna vez la expresión ‘España profunda’ referida a esa parte del país más tradicional y rural, alejada de la imagen turística y moderna que proyectan los centros urbanos. El concepto, a menudo utilizado con tono peyorativo o irónico, muchas veces cargado de valoraciones sociales o políticas.

La ‘España profunda’ tiene paralelos en otros países como la ‘América profunda’ en Estados Unidos o ‘la France profonde’ en Francia.

¿Cómo sería Mallorca si le aplicamos este concepto? La expresión ‘Mallorca profunda’ es el giro local del término “España profunda” y también se utiliza para referirse a aspectos de la isla que son más tradicionales, rurales, auténticos o alejados de la imagen turística y moderna que suele proyectar.

La ‘Mallorca profunda’

“¿Cómo de profundo es tu municipio?”, se ha preguntado la cuenta humorística de Cas Horrach en sus redes sociales. Para mostrarlo ha elaborado un mapa clasificando los pueblos de la isla en siete posiciones: desde ‘guiriland’, que abarca la mayor parte de la costa, hasta ‘Mallorca profundísima’, con solo dos municipios, Ariany y Maria de la Salut.

En el medio, los pueblos pueden ser un ‘parque temático’, como Valldemossa y Deià, o directamente la ‘Península’, como Palma o Marratxí y parte de los municipios que limitan con la capital, como zonas de Bunyola o Esporles y Calvià hasta Andratx, además de Alcúdia.

La siguiente clasificación ‘Todavía es Mallorca’ abarca la totalidad o la mayor parte de los municipios cercanos a Palma, como Llucmajor, Santa Maria, Santa Eugènia, Bunyola, Esporles, Puigpunyent, Calvià o Andratx, entre otros como Manacor, Sóller, Alaró, Lloseta, Inca o Consell.

Los municipios ‘Bastante profundos’ son la mayoría: Binissalem, Algaida, Porreres, Felanitx, Campos, Santanyí, Artà, Sant Llorenç, Santa Margalida, Muro, sa Pobla, Campanet, Búger, Selva, Mancor, Fornalutx, Escorca, Pollença o Estellencs.

Finalmente, en la clasificación de ‘Mallorca profunda’ están municipios como Sencelles, Llubí, Costitx, Lloret, Montuïri, Sant Joan, Petra o Vilafranca.

Debate en las redes

La publicación del mapa ha suscitado numerosos comentarios y debate entre los internautas. Muchos no están de acuerdo con la clasificación: “Yo creo que Pollença lo podéis rebajar de rojo a naranja”, afirma uno. “Que a todo el municipio de Andratx, Artà y Santanyí no lo hayáis puesto como ‘guiriland’ es que no váis mucho por allí, creo yo”, señala otro. “Si Sóller todavía es Mallorca yo soy Lamine Yamal”, remata un tercero.

En cuanto a la capital, uno señala: “Propuesta: en el centro de Palma poner ‘parque temático’ no sería ninguna tontería”, mientras que otro dice que “Son Sardina, sa Garriga y Son Espanyol son la zona profunda de Palma, así como Sant Jordi, sa Casa Blanca y s’Aranjassa”.

Otro internauta tira de ironía contra uno de los dos únicos clasificados como ‘Mallorca profundísima’: “Ariany es una ilusión óptica que ves desde fuera”, afirma. “Sant Joan y Búger debarían estar en negro, creo. Perdón por popinar como palmesano que soy”, señala otro.