Monjo justifica la compra del solar de su mujer en Son Serra y la califica de “víctima”

El alcalde de Santa Margalida, Joan Monjo, ha defendido en el pleno de este jueves la expropiación por casi 600.000 euros de un solar de Son Serra de Marina del cual su mujer es la propietaria del 50 por ciento, una medida que ha sido aprobada con los votos del equipo de gobierno formado por Convergència y el PP y el voto en contra del PSOE. El alcalde ha estado ausente durante el debate de esta polémica propuesta al incurrir en incompatibilidad, aunque ha aprovechado el apartado de ruegos y preguntas del final para despacharse a gusto contra la oposición socialista y defender la operación, llegando a afirmar que su mujer es una “víctima de las políticas equivocadas del Ayuntamiento” porque en 1986 se calificó como urbanos “sin servicios ni consolidación” los terrenos del carrer Llarg de Son Serra, lo que a largo plazo ha implicado su expropiación, prevista en las Normas Subsidiarias de ese mismo año.

Antes de la intervención de Monjo, el teniente de alcalde Martí Torres (PP) ha afirmado que la expropiación es una continuación de otra operación similar aprobada “por unanimidad” en diciembre de 2023 y que no fue hasta noviembre de 2024, a raíz de un informe jurídico, cuando “se conoció la causa de abstención del alcalde porque una de las fincas es de un familiar directo suyo”. Torres, que el próximo mes asumirá la alcaldía, ha añadido que en enero de este año Monjo “delegó” en un regidor de su partido “todo lo referente a esta finca” y ha justificado la expropiación en la gran cantidad de informes elaborados al respecto que “validan” la operación.

El PSOE, por su parte, ha explicado que votó a favor de la primera expropiación porque todavía no conocían el informe jurídico que revelaba la incompatibilidad del alcalde y ha reiterado la falta de ética de esta compra, instando a los regidores del PP y de Convergència a ser “conscientes” de lo que iban a votar, ya que de esta forma avalan todo el proceso “y sus posibles consecuencias”. “¿De verdad hay alguien aquí que no supiera de quien era esta finca?”, ha preguntado el portavoz Xisco Bergas. “Las caras que hacéis no son de alegría, sino de funeral, sabéis que pasa algo”, ha añadido antes de preguntar si la operación era “ética y moral”.

Al finalizar la votación de este punto, el alcalde Joan Monjo ha entrado a la sala de plenos, y al finalizar la sesión ha querido decir la última palabra, acusando al PSOE de “querer confundir a la gente” con este expediente y defendiendo el derecho de su mujer a que el Ayuntamiento expropie un terreno que “fue calificado como urbano sin recibir nada a cambio”. También ha afirmado que en una primera valoración realizada por los propietarios del otro 50% de la finca el coste del solar era de 487 euros por metro cuadrado, cantidad que finalmente ha quedado reducida a 183 euros tras una tasación municipal porque de esta forma se computa el coste de urbanización por parte del Ayuntamiento. Además, ha añadido que el terreno no era propiedad de su mujer antes de agosto de 2024, cuando esta aceptó la herencia. Fiel a su estilo, al final ha llegado a acusar al PSOE de intentar convencerle en 2024 de que en junio de 2025 no cedieses la alcaldía al PP a cambio del apoyo de los regidores socialistas, una afirmación negada tajantemente por estos: “Nunca hubiéramos dejado que sigas siendo el alcalde”.

Los socialistas estudian posibles acciones legales contra el alcalde porque «Santa Margalida no puede permitir que su ayuntamiento sirva a intereses familiares», afirmaron hace unos días. El portavoz Xisco Bergas señala que «es más que evidente la voluntad de ocultación y el doble juego que ha llevado a cabo el alcalde, son unos hechos gravísimos y hay un intento de engañar a los regidores y a los ciudadanos». Bergas añade que «la finca ha estado vinculada, como mínimo, desde hace 20 años de forma directa o indirecta al alcalde, él lo sabía y sabía que no podía participar en el proceso administrativo, y aún así lo hace».