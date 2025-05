La empresa avícola recurre ante el TSJB la decisión del Govern contra la macrogranja de Sineu

La empresa Avícola Son Perot S. A. no se da por vencida en su empeño de construir una macrogranja de gallinas ponedoras en la finca de Son Vanrell, en el municipio de Sineu. La promotora ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) contra la resolución desfavorable a sus intereses del recurso potestativo que ya había presentado la empresa avícola contra la decisión de archivar la autorización ambiental integrada del proyecto de macrogranja de Sineu por parte de la dirección general de Harmonización Urbanística y Evaluación Ambiental, dependiente de la conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad.

En este sentido, fuentes del Govern han admitido este lunes que Avícola Son Perot S. A. ha anunciado su “intención” de presentar un recurso y que de momento “han solicitado copia del expediente administrativo” como paso previo a la presentación del escrito de apelación. La Conselleria ya ha informado a las diferentes partes interesadas que ha tenido entrada el comunicado del recurso contencioso-administrativo.

De esta forma, la empresa que quería construir una macrogranja que, en un principio, estaba prevista para 740.000 gallinas, aunque después quedó reducido de forma considerable, pretende que la justicia anule la resolución del Govern del pasado mes de enero mediante la que se denegó la autorización ambiental a la macrogranja proyectada a un solo kilómetro del casco urbano de Sineu, municipio que se levantó de forma masiva en contra de este proyecto por sus devastadores efectos medioambientales. Previamente, el Ayuntamiento de Sineu había emitido un informe que concluía que el proyecto industrial previsto en suelo rústico no era compatible con su planeamiento urbanístico, un dictamen que garantizaba el derecho del municipio a intervenir en defensa de sus propios intereses.

Fotomontaje de la macrogranja que se había proyectado en la finca de Son Vanrell. / D. M.

Posteriormente, también en enero, la puntilla definitiva contra la macrogranja llegó después de la aprobación por parte del Govern de un decreto-ley que regula la dimensión máxima y la ubicación de granjas intensivas de gallinas en Balears, y que prohíbe la instalación de nuevas explotaciones que superen las 160.000 gallinas.

Con el objetivo de burlar la regulación, en febrero la promotora anunció que estaba tramitando la reconversión del frustrado proyecto avícola en una gran explotación para 6.000 cerdos. Poco después retiró la petición para obtener la autorización ambiental integrada para este proyecto de granja intensiva de cerdos con el argumento de “facilitar la colaboración” en el desarrollo de la nueva normativa que afecta al sector primario en Mallorca.

No obstante, toda la polémica que ha rodeado a la macrogranja y la gran contestación social que ha generado han aislado a la empresa avícola, que en marzo criticó de forma abierta a la organización Asaja, de la que formaba parte, por no defender sus intereses al no presentar alegaciones contra el decreto-ley que regula la instalación de los macrocomplejos ganaderos y que imposibilita la ejecución del proyecto de Sineu. Asaja, por su parte, también dio entender su hartazgo con el comportamiento de Avícola Son Perot. Fuentes de esta organización señalaron entonces que la macrogranja estaba totalmente sobredimensionada en un territorio limitado como Mallorca y que la polémica “solo ha causado problemas” al sector.